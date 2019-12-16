تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بدءًا من الأربعاء القادم

أعلن المهندس ريان الحربي مدير التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع عن تشغيل رحلات القطار بمشيئة الله تعالى إلى مكة المكرمة بعد غد الأربعاء وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

وأشار المهندس ريان الحربي إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا في نفس الوقت على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

واختتم الحربي بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني. مبينا وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة إما عن طريق بطاقات الائتمان أو بطاقة مدى البنكية أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحا وحتى الثامنة والنصف مساء لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.