الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد هذا العام

قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) نقلا عن مؤتمر لصناعة الطاقة إن الصين تتوقع إضافة 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد في 2019، بزيادة أكثر من 25 بالمئة عما أضافته في 2018.
وتتوقع الصين أيضا إضافة 1.4 تريليون متر مكعب لاحتياطيات الغاز الطبيعي، بزيادة 68 بالمئة عن إضافة العام الماضي.
وبحسب شينخوا، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 191 مليون طن.
وزاد إنتاج الصين من الخام واحدا بالمئة إلى 174.95 مليون طن في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، حسبما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الاثنين، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بقوة إلى 157.5 مليار متر مكعب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني.
الطاقة- النفط
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