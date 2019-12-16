"سكني" : إصدار 132 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019 متضمنا صورا حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا كما أشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام من خلال تقديم ما يزيد عن 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأوضح تقرير "سكني" أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج بلغت حتى نوفمبر 248.263 أسرة منها 85.118 أسرة سكنت منازلها وفي نوفمبر وحده استفادت 40.222 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية منها 14.575 أسرة من سكنت منازلها.

وبين التقرير أنه جرى إصدار 131.988 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية نوفمبر 2019 يشمل نحو 96.723 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان 21.602 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية ونحو 13.663 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة اضافة إلى 40 مشروعا سكنيا جاهزا ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى أكتوبر 35.097 وحدة سكنية فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراض مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.118 مستفيد إضافة إلى 46.912 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي كما يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط (سكني).