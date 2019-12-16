تنامي احتمال اندماج "إنديفور" و"سنتامين"

قالت شركة "إنديفور" اليوم إنها اتفقت مع شركة "سنتامين" على تقييم جدوى الاندماج بعد اجتماع في مطلع الأسبوع بين كبار المديرين في شركتي التنقيب عن الذهب.

شهدت صناعة الذهب مجموعة من الصفقات في العام المنقضي مع سعي الشركات لاستخلاص أقصى قيمة ممكنة من العمليات بعد أن عانت من ضعف الأنشطة والعائد المنخفض لسنوات.

وبحسب "رويترز" تسعي إنديفور الكندية التي تتركز أنشطتها في غرب إفريقيا، للسيطرة على أصول سنتامين بما في ذلك منجم السكري ومشروع كليوباترا في مصر، فضلا عن مشروعات تنقيب في غرب إفريقيا.

وفي مطلع الشهر، رفضت سنتامين عرضا من إنديفور بقيمة 1.47 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار) قائلة إنه لا يمنح مساهميها قيمة كافية.

واجتمع الرئيس التنفيذي لإنديفور ورئيس مجلس إدارة سنتامين في بيرث باستراليا يوم السبت واتفقا علي تبادل إجراء الفحص الفني.

وقالت إنديفور في بيان: "الهدف هو السماح لكل شركة بالتعرف أكثر على أصول الشركة الأخرى".

ولم ترد سنتامين حتى الآن على طلب للتعقيب.