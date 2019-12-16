"جاكو" توزع 7.5 مليون ريال على المساهمين عن 2019

أعلنت إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار اليوم أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2019 م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 م على النحو التالي :

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-18 الموافق 2019-12-15.

اجمالي المبلغ الموزع 7.500.000 ريال.

عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30.000.000 سهم.

حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال لكل سهم.

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2.5.

كما أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار أنه نظراً لقرب إنتهاء فترة تكليف العضو شاكر بن عبدالله الحميد كعضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، عليه فقد قرر مجلس الإدارة تمديد تكليفه كعضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة من تاريخ 01 / 01 / 2020 م وحتى تاريخ 21 / 02 / 2020 م.