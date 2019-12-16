"أنوكيم" توقع عقد تمويل بقيمة 1.7 مليار ريال لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع صناعي برأس الخير

أعلنت شركة "سبكيم" اليوم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد. حيث بلغت قيمة التمويل 875 مليون ريال – قرض طويل الاجل و825 مليون ريال – قرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة 13 سنة بضمان اكتمال المشروع وتغطية اية تكاليف اضافية، وخدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الاولى للمشروع.



وقالت سبكيم إن شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية ("إنوكيم") هي شركة مساهمة مغلقة تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال شركة الصحراء للبتروكيماويات (احدى الشركات المملوكة بالكامل لسبكيم). وتعتزم شركة إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022م.