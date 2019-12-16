«نمو» تقفز 551 نقطة بتداولات قيمتها 15 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 551 نقطة بنحو 8.9 في المائة لتغلق عند 6765 نقطة. وزادت قيمة التداول 20 في المائة إلى 15 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 21 في المائة إلى 228 ألف سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة إلى 1.3 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 17 في المائة ليغلق عند 269 ريالا، يليه "الصمعاني" 9.7 في المائة ليغلق عند 139.60 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.5 في المائة ليغلق عند 67 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.3 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 1.5 مليون ريال.