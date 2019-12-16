عينة هنريك تربك فلامنجو

حذر الدولي برونو هنريك، مهاجم فريق فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، من المواجهة التي تنتظرهم غدا أمام الهلال، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقال "ليفربول أفضل فريق في العالم، من وجهة نظري فإنه يظل مرشحا قويا للصعود إلى منصة التتويج، لكن كما قلت سينصب تركيزنا بشكل أساسي على لقاء بطل آسيا، في الدور نصف النهائي، ثم إذا التقينا بهم في المباراة النهائية سنحاول الحفاظ على أسلوب لعبنا والحصول على اللقب". في السياق، سرت موجة من القلق في معسكر فلامنجو، قبل ساعات من مواجهة الهلال، إذ إن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يخشى على نجمه هنريك، من قضية سقوط اللاعب في فحص المنشطات خلال المواجهة التي جمعتهم بغريمهم فاسكو دايجاما، بعد تحليل عينة الدم الخاصة به ليتضح أنه استهلك مادة برينزولاميد، المحظورة وفقا للقواعد الدولية التي تكافح تعاطي المنشطات. وتحدث المكتب الصحافي لنادي فلامنجو، عن القضية معلنا بأن اللاعب سمح له باستهلاك المادة الطبية لأنه يعاني مشكلة الجلوكوما. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أمس أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، والاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، لم تصدر منهما توصيات بخصوص قضية مهاجم فلامنجو، في مؤشر لإغلاق القضية بلا أضرار على بطل البرازيل. فنيا، تدرب فلامنجو، أمس، على صالة الحديد في الدوحة، قبل أن يجري أول وحدة تدريبية له تحضيرا لمواجهة الهلال، في الوقت الذي تتوافد فيه جماهيره لدعمه في معركة نصف النهائي.