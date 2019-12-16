المدلج: التغيير الشتوي .. محدود

وصف فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، الفوز على الاتحاد 2 / 1 ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعودة العنابي عبر البوابة الصعبة، مشددا على أهمية النقاط الثلاث، وقال لـ"الاقتصادية": العميد صعب بين أرضه وجماهيره، لكننا نجحنا في التفوق عليهم بعد أن تعرضنا إلى خسارتين في مواجهة النصر 0 / 2، والأهلي 1 /3، قبل أن نعود إلى الانتصارات وبأداء مميز من اللاعبين الذين وعدوا وأوفوا بتحقيق النقاط الثلاث".

وأشار إلى أن التغييرات في سوق الانتقالات الشتوية ستكون محدودة خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة تحت قيادة المدرب البرازيلي شاموسكا، مبديا سعادته بعودة المهاجم البرازيلي ويليام، للتسجيل من جديد، وقال "اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق، يتمتع بالحماس الكبير، ولكن سوء الطالع لازمه في بعض المباريات الماضية، وبإذن الله يكون الهدف بداية جديدة له".

وقال "اللاعبون وعدوني قبل المباراة بتحقيق الفوز وكانوا رجالا وأوفوا، سنواصل بهذا المستوى للمنافسة في المراكز المتقدمة لأن فريقنا ينافس فيها منذ مواسم ماضية وهو ليس بغريب عليها".

وامتدح اللاعب عبدالعزيز الدوسري، مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار ولا يزال لديه الكثير ليقدمه للعنابي، وقال "تعاقدنا معه لثقتنا بما يقدمه للفريق، أنا متأكد أن لديه الكثير والكثير ليقدمه بتعاون زملائه اللاعبين"، مشيرا إلى أن البيئة محفزة والأجواء صحية في الفيصلي ما يساعد على التألق".