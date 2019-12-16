إدارة أنمار تفكر في الاستقالة .. ودا كوستا يلحق بالمغادرين

فجر المغربي مروان دا كوستا لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، الأوضاع في النادي بعد مغادرته إلى بلاده بشكل مفاجئ، وترك خطابا يطالب فيه بفسخ عقده بصورة نهائية، بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.

وأشارت لـ"الاقتصادية" المصادر إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لاطلاع الأعضاء على الوضع المادي الصعب الذي تجد نفسها فيه، ووضع خيارين أمامهم، إما الدعم المادي العاجل لمعالجة المتأخرات المالية المستحقة، أو تقديم استقالة فورية لا رجعة فيها. وكان دا كوستا يطالب إدارة النادي بدفعة مستحقة منذ خمسة أشهر، إلا أنه لم يتسلمها، ما اضطره لحزم حقائبه والرحيل مطالبا بفسخ العقد. ويعد دا كوستا اللاعب الرابع حتى الآن الذي يغادر الاتحاد ويطالب بفسخ عقده، فقد سبقه من قبل الإيفواري سانوجو، التشيلي لويس خيمينيز، والأرجنتيني إيمليانو فيتشو، كما يطالب الإدارة الاتحادية كل من المدرب لويس سييرا، ونظيره الكرواتي سلافن بيليتش، بجانب نادي غلطة سراي التركي، بمستحقاتهم التي تتجاوز الـ17 مليون يورو.

وكان سانوجو قد تقدم بشكوى لـ"فيفا" بسبب تأخر أسبوع واحد فقط من راتبه وقام بفسخ عقده وغادر جدة دون إذن، مطالبا بجميع مستحقاته المتبقية في عقده البالغة نحو 9.5 مليون يورو، أما بيليتش فيطالب بمبلغ خمسة ملايين يورو، سييرا بمليون يورو، ونادي غلطة سراي بمليون ونصف المليون يورو. وتعرض الاتحاد لخسارة جديدة أمس الأول أمام الفيصلي 1 / 2 في الجولة الـ11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وضعته في المركز الـ13 بـ(12 نقطة).