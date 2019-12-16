جروس يستنجد بالمنقطعين .. زوكانوفيتش ومعتز

سيجد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، نفسه مضطرا لوضع المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش كخيار بعد غيابه عن المشاركة لنحو 40 يوما، بجانب زميليه معتز هوساوي ومحمد آل فتيل، للمفاضلة بينهما واختيار اثنين منهم لسد النقص الدفاعي أمام ضمك الخميس المقبل في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني دفاع الأهلي نقصا بإصابة محمد الخبراني الذي تبدو مشاركته غير مؤكدة حتى الآن، بجانب استدعاء عبدالباسط الهندي للأخضر الأولمبي.

وكان آخر مرة اعتمد فيها جروس على زوكانوفيتش كلاعب أساسي خلال نزال الجندل 4 / 1 في دور الـ64 في كأس خادم الحرمين الشريفين التي توافق الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وكان جروس قد اجتمع مع هوساوي، للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية للمرحلة المقبلة بعد أن أنهى برنامجه العلاجي الذي أجراه منذ الموسم الماضي بعد إصابته بجلطة في الرئة، إذ ينوي الاعتماد عليه في مقبل المباريات.

وأوضحت المصادر "هوساوي أبدى جاهزيته للمشاركة في أي وقت بعد أن وصل إلى درجة عالية من الجاهزية البدنية بعد أن وجد احتياطيا في عدد من اللقاءات الرسمية ولعب أيضا في الوديات وينتظر الفرصة للعب بشكل رسمي".

وفي المقابل، منح التونسي حاتم جمعة، طبيب الأهلي، دجانيني تافاريس، الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية التي غاب عنها طوال فترة التحضير في أبوظبي الإماراتية التي احتضنت المعسكر الإعدادي، في ظل تأجيل لقاء الهلال في الجولة الـ11، نظير مشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز دجانيني، الذي كان يشتكي من كدمة قوية في مشط القدم الاختبارات الطبية بعد أن خضع لبرنامج علاجي تأهيلي لمدة خمسة أيام.