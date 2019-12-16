لوشيسكو يخطط لضرب فلامنجو

سيضع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، اليوم خلف الأبواب المغلقة التكتيك الذي سيمكنه بالإطاحة بمنافسه فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أملا في بلوغ النهائي الكبير، من خلال التدريب الختامي بعد أن تخطى الأزرق عقبة الترجي التونسي في اللقاء السابق بالفوز عليه 1 /0. وتدرب الهلال، أمس، تحت زخات المطر ووسط روح معنوية عالية تأهبا للتحدي الخاص الذي ينتظره أمام البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فلامنجو الحالي، الذي سبق له الإشراف على الأزرق الموسم الماضي قبل أن تقع إقالته من منصبه بعد مضي نحو سبعة أشهر من تسلمه المهمة، حيث أجرى اللاعبون الذين لعبوا أمام الترجي، مرانا استرجاعيا، بينما خضعت بقية المجموعة إلى تدريب متكامل شمل رفع المعدل اللياقي ومناورة على جزء من مساحة الملعب. وينتظر أن يكون الإيطالي جوفينكو، جاهزا للعب في لقاء فلامنجو، بعد أن أبعده لوشيسكو، عن مواجهة الترجي لظروف الإصابة. وكان الفرنسي جوميز، قد التقى جيسوس، من خلال مائدة عشاء في الدوحة، قبل أن يلتقط معه صورة تذكارية، علق عليها على صفحته الشخصية في "تويتر"، "خلال هذا العشاء، وعدنا بعضنا بعضا بأننا سنلتقي مرة أخرى، وسيكون من دواعي سروري الحقيقي أن ألعب ضد فلامنجو، ونأمل أن تكون المباراة كبيرة بيننا، ونراكم لاحقا".