وكيل آدم: توقفوا عن الأكاذيب

أوضح هشام العريني، وكيل أعمال عبدالفتاح آدم لاعب فريق النصر لكرة القدم، أن مشاركة موكله في لقاء التعاون 2 / 1، ضمن المرحلة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقبلها لقاء البكيرية 4 / 1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، لا غبار عليها وقانونية بنسبة 100 في المائة". وافتتح آدم، أهدافه مع النصر، بالتسجيل في التعاون فريقه السابق، ليصعد الأصفر بفضل هدفه إلى الصدارة المؤقتة في دوري المحترفين برصيد 23 نقطة. وقال العريني لـ"الاقتصادية": مشاركة آدم، ردت على كل الأكاذيب والشائعات التي استمرت منذ بداية الموسم بأنه لم يتسلم مقدم عقده أو لم يقيد في كشوف النصر، ولن يلعب إلا في الفترة الشتوية، أرجو أن يخجل كل من تبنى تلك الشائعات والأكاذيب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، متسائلا عن كذبتهم المقبلة بعد ظهور اللاعب في لقاء العدالة ضمن المرحلة الـ12". وتابع "آدم يعمل بشكل جدي وبتمارين احترافية مع الأصفر أو خارجه في ناد خاص كتدريبات إضافية حتى في الوقت الذي يكون فيه بقية اللاعبين في إجازة، اللاعب حريص على أن يكون إضافة قوية لفريقه حتى يثبت نفسه مع كوكبة النجوم، ولا سيما أن طموحاته كبيرة". وأتم "آدم، سعيد بتسجيل أول أهدافه مع النصر، يسعى إلى مواصلة التسجيل وتحقيق الإضافة الفنية للفريق وأن يحصد الألقاب معهم، سيكون ثنائية مميزة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، إضافة إلى فراس البريكان، لأن الهدف واحد يتجسد في خدمة الفريق وتحقيق الانتصارات". فنيا، اكتفى لاعبو النصر الذين شاركوا في مباراة التعاون بشكل أساسي بالجري حول الملعب قبل أن يتوجهوا إلى النادي الصحي في حين طبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين قبل أن يختتمها بمناورة في منتصف الملعب استعدادا لنزال العدالة الخميس المقبل ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.