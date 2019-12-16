تحت شعار «قديمك نديمك» .. 14 ألف زائر يبحثون في «سوق الحب» عن التراث

استقطب مهرجان "أيام سوق الحب"، الذي انطلق تحت شعار "قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك"، أكثر من 14 ألف زائر وزائرة من الباحثين عن التراث والموروثات الثقافية القديمة، خلال أنشطة نوعية تعزز المعرفة بماضي المنطقة الشرقية.

وشهدت الأنشطة والبرامج المتنوعة، التي انطلقت الخميس الماضي، إقبالا كبيرا من الجماهير، إذ لاقت الأركان الشعبية والمتحف التراثي، وأركان الأسر المنتجة، استحسان الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر عشرة أيام، إلى إحياء موروث الأسواق الشعبية القديمة، التي تجاوزت نشأتها الـ60 عاما، مستهدفا في محطته الأولى سوق الحب في مدينة الدمام، فيما سيتجول المهرجان في عديد من المواقع في مختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع، وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية. وأوضح المهندس عصام الملا وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية أن المهرجان يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة، والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، حيث يستضيف المهرجان مختصين في تاريخ المنطقة ومدينة الدمام بالتعاون مع فرع جمعية الثقافة والفنون في الدمام والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأضاف أن الأنشطة تضم عروض المنتجات التراثية والشعبية، كذلك إقامة العروض الشعبية والفلكلورية، مع وجود الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة.

وحول تطبيق الفكرة في أسواق ومناطق أخرى، بين الملا؛ أن لكل مدينة مقوماتها وقلبا نابضا فيها، وهناك توجه للأمانة وبتوجيه من إمارة المنطقة الشرقية بدراسة المنطقة المركزية، وضرورة تفعيلها وربطها بالنسيج العمراني للمنطقة، وهذا التوجه تم البدء فيه، مشيرا إلى أن لكل مدينة مواقع جذب تتمثل في أماكن تراثية عريقة قديمة معروفة، سيتم تفعيلها في أغلب مدن المنطقة.