فيلم جديد لتوم كروز منتصف 2020

كشف الممثل العالمي توم كروز؛ عن البوستر الرسمى لفيلمه الجديدTop Gun: Maverick، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه منتصف عام 2020 فى دور العرض السينمائي.
وأعلن كروز؛ فى منشوره، التوقيت الرسمى لعرض الإعلان الرسمى النهائى للفيلم والمقرر له اليوم وسيتخطى الدقيقتين، ليقدم للجمهور ملخصا تشويقيا عن الأحداث التي تدور في الفيلم والنجوم المشاركين فيه.
فيلم Top Gun: Maverick بطولة النجم توم كروز وعدد كبير من النجوم العالميين، من أبرزهم: جنيفر كونيلي وجون هام وفال كيمر وايد هاريس وغلين باول وغيرهم ، ومن المقرر أن يعرض العمل في دور السينما في عام 2020.
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