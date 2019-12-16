قدرة المجتمعات على التصدي ضد الكوارث «1 من 2»



لماذا تنجح بعض المجتمعات في استعادة عافيتها أعقاب الكوارث، في حين ينهار البعض الآخر؟ يكمن الاختبار الحقيقي للتعاضد في أي مجتمع في طريقة استجابته للكوارث. فعند مواجهة الأزمات، تعمل المجتمعات المتماسكة جنبا إلى جنب وتقوم بتقديم المساعدة عند الحاجة. في حين يركز الأشخاص الذين يعدون جيرانا بالاسم فقط على مصلحتهم الشخصية. لذا يعد التماسك الاجتماعي أحد العوامل الرئيسة لمرونة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود.

ما ركائز التماسك الاجتماعي؟ وجدت خلال بحوث سابقة، أن المصارف المحلية خلال الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام 1907، استفادت كثيرا من طريقة تعامل مجتمعاتها مع أزمات مماثلة قبل 14 عاما. على وجه التحديد، المصارف التي لجأت في 1893 إلى المصارف الأخرى للحصول على الدعم عقب الأزمات؛ أولئك الذي لم يضعوا ثقتهم بمجتمعاتهم بشكل كاف لإصدار سندات دين. بالنتيجة، ألقت تلك الأزمات على الرغم من ندرتها، بظلالها لفترة طويلة، مغيرة ديناميكيات المجتمع بطرق قد لا تكون واضحة حينها، لتظهر في الأزمات اللاحقة.

بعبارة أخرى، تتأثر قدرة المجتمعات على الصمود في يومنا هذا بالأزمات والكوارث التي حدثت في الماضي، ويمتد تأثيرها أحيانا لأجيال أخرى. توصلت في ورقة عمل "شاركني في تأليفها هاياجريفا راو من جامعة ستانفورد" ستنشر لاحقا في مجلة أكاديمية الإدارة، إلى أن تأثير الأزمات في المجتمعات لا يكون بالوتيرة نفسها. إضافة إلى حجم الكارثة، بل بحسب منشئها تترتب الآثار النهائية لها.

عند دراسة التأثير المدمر لوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918 - 1919 على المجتمعات الريفية في النرويج. اخترنا مكانا بعينه كون تأثير الوباء كان أقل من المعدل خسارة 0.6 في المائة من مجموع السكان، في حين كان المعدل 5 في المائة من مجموع سكان العالم. من المؤكد تأثر تلك المجتمعات بشدة حينها لكنها لم تصب بالشلل. كانت هذه الكارثة بالنسبة للنرويجيين ليست بالأمر الجديد، وقد تكون الأقل تأثيرا ضمن سلسلة الأزمات التي تعرضت لها النرويج على مر الزمن.

استطعنا بالاعتماد على البيانات المحلية التي حصلنا عليها من جمعية تعاونية في النرويج من قياس مدى التماسك الاجتماعي للمجتمعات المحلية، وبالتالي قدرتها على الصمود على مدار عقود. بدأت تعاونيات التجزئة في الظهور في الريف النرويجي في سبعينيات القرن الـ19، عندما حاول المزارعون كسر جشع التجار حينها. على الرغم من قوة الاقتصاد التشاركي في النرويج اليوم الذي يعد مسؤولا عن ربع مبيعات البقالة، إلا أن بداياته لم تكن مضمونة، لأسباب أقلها المقاومة الشرسة للتجار. وفي العقود الأولى كانت المجتمعات الزراعية التي تضم عددا كبيرا من التعاونيات تميل إلى تكوين روابط اجتماعية قوية، وقدرة عالية على العمل الجماعي، لذلك فإن تشكيل التعاونيات يشير إلى قدرة المجتمعات المحلية على الصمود خلال تلك الفترة... يتبع.