"التعاونية" ترسي عقد خدمات تأمين صحي مع "تحكم الاستثمارية" بقيمة 115 مليون ريال

أعلنت شركة التعاونية للتأمين اليوم أنها استلمت تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمينات الصحي حيث سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 14 مايو 2019 م على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم، بحيث تبلغ قيمة الأقساط المتوقعة والناتجة عن هذه العقود 115 مليون ريال سعودي. ويتوقع توقيع العقد بتاريخ 1441-05-06 الموافق 2020-01-01.

علما بأن عضو مجلس إدارة شركة التعاونية عبدالعزيز النويصر له مصلحة غير مباشرة في هذه العقود بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية.

وتؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، ويتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على ايرادات الشركة للعام 2020م .