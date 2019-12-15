عمان تبيع حصة بمليار دولار في شركة الكهرباء إلى مشتر صيني

باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع نحو مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.