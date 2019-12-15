الكويت : 11 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2020

أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي خالد مهدي أن اجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية (2020-2019) بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار امريكي) مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار في خطة (2019-2018).

وقال مهدي ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة ، إن اجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعا بينها 51 مشروعا بالمرحلة التحضيرية بنسبة 38 بالمئة و75 مشروعا بالمرحلة التنفيذية بنسبة 56 بالمئة.

وأوضح أن خطة التنمية (2020-2019) تتضمن ايضا خمسة مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4 بالمئة وثلاثة مشاريع أنجزت بنسبة 2 بالمئة ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة واحد بالمئة. وذكر أن اجمالي الانفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من (2020-2019) بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار) مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة من خطة (2019-2018).