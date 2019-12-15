أرامكو تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع بدعم من قطاع البنوك بشكل رئيسي وذلك بدعم من سهم مصرف الإنماء والذي ارتفع 6.5 في المائة بدعم من إعلان المصرف زيادة رأس ماله بنحو 33 في الماءة ، فيما استمر المؤشر العام أعلى مستوى 8 الاف نقطة.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 43 نقاط أو ما يعادل 0.55 في المائة عند مستوى 8049 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 5.7 مليار ريال ، فيما بلغ حجم التداول نحو 195 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 177 ألف صفقة.

وواصل سهم شركة أرامكو السعودية صعودة وللجلسة الثالثة على التوالي، ليحقق مكاسب سوقية منذ طرحة في السوق بنحو 1.08 تريليون ريال أو مايعادل 288 مليار دولار، وبنسبة إرتفاع بلغت نحو 17.2 في المائة منذ الطرح.

بينما أرتفع سهم أرامكو خلال جلسة اليوم بنحو 1.63 في المائة، وبتداولات بلغت 3 مليار ريالحيث أستحوذ على نحو 53 في المائة من حجم السيولة المتداولة للجلسة والتي بلغت 5.7 مليار ريال.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 8.8 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 14.67 مليون ريال وذلك عبر تداول 0.22 مليون سهم.