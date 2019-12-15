الصين تعلق فرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم الأحد تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأمريكية ابتداء من 15 ديسمبر وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

ويقلص الاتفاق بعضا من التعريفات الأمريكية مقابل ما وصفه مسؤولون أمريكيون بقفزة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والسلع الأمريكية الأخرى.

وكانت الرسوم الانتقامية الصينية التي كان من المقرر سريانها في 15 ديسمبر تستهدف سلعا تتراوح بين الذرة والقمح والسيارات وقطع الغيار الأمريكية الصنع.

وقالت اللجنة في بيان نُشر على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة بما في ذلك وزارة المالية الصينية إن التعريفات الصينية الأخرى التي تم تطبيقها بالفعل على سلع أمريكية ستظل سارية.

وأضافت أن "الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين". وقال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين يوم الجمعة إن بكين وافقت على استيراد سلع وخدمات أمريكية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

وقال بيان أصدره الممثل التجاري الأمريكي أيضا يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستبقي على التعريفات التي تبلغ 25 في المئة على سلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار.