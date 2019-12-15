تنس الدرعية .. ميدفيديف بطلا

كتب الروسي دانيال ميدفيديف اسمه كأول بطل للنسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس المقدمة من شركة أرامكو السعودية، بعد أن فاز على منافسه الإيطالي فابيو فونيني في المباراة النهائية، بعد انتصاره بمجموعتين للا شيء في مباراة استمتع بها الجمهور الغفير، وتوجه بها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكانت هذه البطولة قد انطلقت الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، شهدت عدة مباريات بين ثمانية لاعبين عالميين يعدون من أبرز وأهم النجوم في عالم الكرة الصفراء.

وتعد هذه البطولة بداية لحقبة جديدة لرياضة التنس في السعودية، التي من المتوقع أن تشهد نموا في هذه الرياضة بشكل كبير في الأعوام المقبلة، خصوصا أنها تندرج ضمن الرياضات المختارة في استراتيجية دعم الأندية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة منذ فترة.

وعلق ميدفيديف على فوزه التاريخي بالبطولة قائلا، "سعدت جدا بفوزي التاريخي في ميدان الدرعية، ولم أشعر بالبرد مثل فونيني، لأنني اعتدت هذا الطقس من قبل، وأشكر جميع القائمين على البطولة، وأخص بالشكر هذا الجمهور الرائع على حضوره وتفاعله الاستثنائي".

وفي مباراة الترضية للمركز الثالث والرابع، استطاع الأمريكي جون إيسنر انتزاع فوز صعب من منافسه الألماني يان-لينارد ستروف بنتيجة 4 / 6 لصالح ستروف في المجموعة الأولى، ثم 7 / 5 لصالح إيسنر في المجموعة الثانية، واختتمت بمجموعة فاصلة بواقع 13 / 11 لمصلحة إيسنر، في مباراة امتازت بالتنافس الشديد بين اللاعبين.

وعلى صعيد المباراة الاستعراضية، استطاع الأمريكي مايكل ممواه التغلب على صاحب الأرض اللاعب عمار الحقباني بواقع مجموعتين 6 / 2، و6 / 0.