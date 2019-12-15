«تراحم» تعقد اجتماعها بحضور وزير العمل

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" اجتماعه الدوري الأول لعام 1441هـ في مقر الأمانة العامة للجنة في الرياض، برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لاستراتيجية اللجنة للعام 2020.

وبعد ذلك أقر المجلس اللوائح التنظيمية، وناقش المجلس آليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في "تراحم" ولجانها، فضلا عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما ناقش المجلس القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، كما تم إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، أكد فهد بن عبدالله الراجح الأمين العام للجنة "تراحم" أن اجتماع مجلس إدارة "تراحم" شدد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

ولفت الراجح إلى أن "تراحم" ماضية قدما نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة على مستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلا عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد "تراحم" في جميع اللجان في مناطق المملكة.