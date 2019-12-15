«مدن» تعزز البحث العلمي في القطاع الصناعي بمذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وقع المهندس خالد بن محمد السالم، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفن كولين، وذلك لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تخدم القطاع الصناعي، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد بندر الطعيمي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ"مدن"، أن "مدن" حريصة على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، والتكامل مع الجهات كافة، لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، دعما لاستراتيجيتها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

وأوضح، أن مذكرة التفاهم تقضي بتعاون الطرفين لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية رائدة، تسهم في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة من خلال البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الاقتصادية، وفي القلب منها التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك طبقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرات "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب". وأضاف: "يتسق توقيع مذكرة التفاهم مع مبادرات "مدن" للتحول الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال إطلاقها برنامج الإنتاجية الوطني، لمساعدة المصانع على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، مبينا أن التعاون بين الطرفين يشمل تطوير وتحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة في المدن الصناعية، وتقليص التحديات البيئية من خلال البحث العلمي والاكتشافات". وقال: "حسب مذكرة التفاهم، يمكن للمستثمرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المدن الصناعية، تلقي الدعم من الحاضنات ومسرعات الأعمال في الجامعة، واطلاع ملاك ومشغلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، فضلا عن تحديد البرامج البحثية، التي تهم القطاع الصناعي.