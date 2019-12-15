«إنجي» تتعاون مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية لتطوير مجموعة من الخدمات في المملكة

قامت مجموعة إنجي ENGIEبتوقيع مذكرة تفاهم مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية GCC-Lab في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، لتوسيع الخدمات المقدمة للمملكة، حيث ستتعاون "إنجي" مع المختبر الخليجي لضمان تقديم أعلى درجات الجودة لخدمات الطاقة في المملكة والمنطقة. وستغطي الخدمات التحليل متعدد التخصصات للسبب الجذري لحالات الفشل، واختبارات الزيوت، والأمن الإلكتروني، وإدارة الإنذار، وخدمات خفض الانبعاثات، والتوافق الكهرومغناطيسي، ومختبر اختبار الإضاءة، وخدمات صيانة المرحلة، وكيمياء مياه محطة توليد الكهرباء، واختبار المواد والاختبارات غير المدمرة، وآلات التوربو.

وقال مظهر سليم، رئيس شركة إنجي لابوريليك في منطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا، "نحن فخورون جدا بالعمل مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية. هذه فرصة رائعة لتوفير واعتماد أعلى مستويات الجودة لخدمات الطاقة. وتتجاوز خبرة "إنجي" في هذا المجال الخاص 60 عاما ويتم تطبيقها في أكثر من 60 دولة. ونتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع المختبر الخليجي لتعزيز مستوى الخدمات لقطاع الكهرباء في المملكة والمنطقة". وقال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في المملكة، "من خلال توفير هذه الخبرات، يمكننا أيضا تسريع نقل المعرفة إلى القوى العاملة الوطنية وتوسيع تعاوننا في مجال البحث والتطوير مع الجامعات والمعاهد الوطنية في المملكة. وتعد مجموعة إنجي شريكا طويل الأمد في مجال الطاقة للمملكة ونرغب في ضمان أن جهودنا تؤثر في الدورة الكاملة للقيمة المضافة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".