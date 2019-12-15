الفيصلي يعيد الاتحاد إلى الهزائم

أعاد فريق الفيصلي لكرة القدم، مضيفه الاتحاد إلى دوامة الهزائم بعد أن تفوق عليه 2 / 1، بينما استعاد ضمك ذاكرة الانتصارات على حساب الفيحاء 2 /1، ضمن المرحلة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع الفيصلي بنقاطه في دوري المحترفين إلى (20 نقطة)، وتجمد الفيحاء في (13 نقطة)، والاتحاد (12 نقطة)، وارتفع ضمك إلى (7 نقاط).

ولم يحصد الاتحاد، المليون المخصص للجماهير بعد أن اقتصر الحضور على 8452 متفرجا، وانطبق ذات الحال على ضمك، الذي حضر مباراته مع الفيحاء 2500 متفرج.

في جدة، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، فاز الفيصلي على الاتحاد 2 /1، بعد أن تقدم الضيوف عبر البرتغالي ويليام أوليفيرا (43)، قبل أن يسجل حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد (51)، بيد أن خالد الغامدي، أهدى العنابي النقاط كاملة بعد أن سجل هدف الترجيح (85)، علما بأن حكم المباراة الهولندي فون فان بويكيل، أقصى الشمراني بالبطاقة الحمراء (74).

وفي أبها، استعاد ضمك ذاكرة الانتصارات بالفوز على الفيحاء 2 /1، سجلها كل من التشيلي روني فرنانديز، عن طرق الخطأ في شباكه (15)، والمغربي محسن ياجور (48)، فيما أحرز للضيوف مخير الرشيدي (54).

وكان آخر انتصار لضمك في دوري المحترفين، جاء على حساب الاتحاد 2 /1، في الجولة الثالث من دوري المحترفين، قبل 92 يوما، علما بأنه سيحل ضيفا على الأهلي، الخميس المقبل ضمن المرحلة الـ12 من دوري المحترفين.