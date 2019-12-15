معين: الأفارقة ليسوا كـ «الهلال»

أكد معين الشعباني؛ مدرب فريق الترجي التونسي لكرة القدم، أن الإمكانات العالية للهلال السعودي (0 / 1) والمهارات والإمكانات الفردية للاعبين الأجانب هي ما منحته التفوق خلال مباراتهما أمس في كأس العالم للأندية، وقال "الفرق الإفريقية ليست لديها إمكانات مثل الهلال حتى تجلب من خلالها نجوما كبارا عالميين، وإذا لم يكن هناك أجانب، ربما كانت الكفتان متكافئتين".

واستشهد الشعباني؛ في ذلك بأنه خلال 11 مواجهة بين الفرق الآسيوية والإفريقية في مونديال الأندية، كان التفوق للفرق الآسيوية في تسع منها مقابل تفوق الفرق الإفريقية مرتين فقط.

وتابع "كنا نعلم أن الهلال فريق متميز ولديه لاعبون متميزون على المستوى الفني، والمستوى الفردي للاعبيه صنع الفارق، وسنحت لنا بعض الفرص ولكن عبدالله المعيوف؛ حارس الهلال، نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى، واللاعبون قدموا ما عليهم ولم يقصروا".

وتابع "لاعبو فريقي أسعدوا جماهيرهم كثيرا والأساسيون مثل الاحتياطيين ولا فارق في المستويات، الهزيمة لا تنقص من قدر لاعبي الترجي، ومونديال الأندية تجربة جيدة ومهمة للغاية وفي البطولة الماضية خسرنا المباراة الأولى وفزنا في الثانية وحصلنا على المركز الخامس".

وعن تأثير رحيل اللاعب يوسف بلايلي؛ إلى نادي الأهلي، قال "تشكيلتنا بالطبع متغيرة بأكثر من 50 في المائة عن التشكيلة الفائزة بلقب كأس إفريقيا، والبلايلي؛ كان لاعبا مهما ولكن الفريق دعم صفوفه ببعض اللاعبين الجيدين". ورفض اعتبار الهزيمة الثالثة على التوالي أمام فريق عربي في بداية مشوار الفريق بالمونديال بمنزلة عقدة؛ موضحا أن من صنع الفارق هم اللاعبون الأجانب والمحترفون البارزون.