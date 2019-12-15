لوشيسكو: المال وحده .. لا يكفي

رد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم على ما أشار إليه معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، بأن الإمكانات المالية الهائلة لنادي الأزرق منحته القدرة على التفوق من خلال كتيبة المحترفين الأجانب في صفوفه، وقال المال وحده لا يكفي لبناء فريق وإنما هو أحد العناصر، إلى جانب الجد والعمل المتواصل والإصرار".

وأضاف لوشيسكو في المؤتمر الصحافي عقب التغلب على الترجي 1 / 0 والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية "حققنا فوزا مستحقا وكنا الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ارتكبنا بعض الأخطاء، وسمحنا للترجي بصنع بعض الفرق، وكانت المباراة صعبة وأمام فريق منظم دفاعيا وقوي". وكان الشعباني قد أكد في المؤتمر الصحافي الذي سبق مؤتمر لوشيسكو، أن فريقه والفرق الإفريقية لا تملك الإمكانات المالية الضخمة التي تمكنها من جلب نجوم عالميين، لتدعيم صفوفها، مشيرا إلى أن الإمكانات الفردية للاعبي الهلال الأجانب صنعت الفارق.

وتابع لوشيسكو "المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز كان مصابا في الفترة الماضية، لكنه استأنف تدريباته الثلاثاء ونجح في استعادة بعض لياقته، ونجح في المشاركة وتسجيل هدف الفوز، وهو من أفضل لاعبينا وأكثرهم شعبية وأشعر بالسعادة لعودته بعد تعافيه من الإصابة، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، لاعبونا يؤدون بكل حماس، ونحن نعاني بعض المشكلات بسبب الإصابات".

وزاد "لم أكن أدري ما هي خطة الترجي ولكننا تصدينا لمحاولاتهم بفضل تنظيمنا، ثم فرضنا أسلوبنا على اللعب وغيرنا اتجاهه وصنعنا عديدا من الفرص المميزة للتسجيل، بمرور الوقت شعر لاعبونا بالإجهاد، وفقدنا هذه السيطرة وأجرينا تغييرات واستعدناها".