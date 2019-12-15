اليعقوبي: «حظ أوفر» لنا

أكد محمد اليعقوبي؛ مدافع فريق الترجي التونسي لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي رغم خسارته 0 / 1، في كأس العالم للأندية، لكنه لم يكن موفقا على الإطلاق خلال المواجهة، وقال :"بدأنا المباراة بداية موفقة، وكنا في حالة فنية وبدنية ذهنية جيدة للغاية منذ أول دقيقة، وخلال أي مباراة تكون في بعض الأوقات جيدا وبعض الأوقات الأخرى لا، وفي الوقت الذي كنا فيه جيدين وصنعنا عديدا من الفرص لتسجيل الأهداف لم نستغلها بالشكل الصحيح، في الوقت الذي ترجم الهلال فرصته إلى هدف ليحقق الانتصار".

وأضاف: المباراة كانت متقاربة ومتساوية في المستوى، لكن الهلال استطاع أن يستغل تفوقه ويحقق الانتصار بعكسنا". وتابع: حظ أوفر للترجي وجماهيره في الاستحقاقات القادمة، ونأمل أن نكون عند حسن الظن في قادم المواعيد ونظهر بمستويات أفضل.