جونسون: التصويت على "بريكست" قبل نهاية العام

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أمس "إن النواب البريطانيين سيصوتون قبل أعياد نهاية العام الجاري حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وخاطب جونسون أنصاره في في شمال شرق إنجلترا، حيث حقق المحافظون مكسبا تاريخيا في دائرة كانت تعد معقلا لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة التي أجريت الخميس، "نحن على وشك الانتهاء من "بريكست".
وسأل الحشد "ما نوع اتفاق "بريكست" الذي لدينا"؟
وأضاف جونسون "لدينا دعم 100 في المائة "على الاتفاق من النواب المحافظين".. يمكننا إنهاء المسألة قطعا قبل "الأعياد".
ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أمرا شكليا بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني في سيدجفيلد بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين ساعدوه على تحقيق نصر مذهل لحزب المحافظين.
بحسب "رويترز"، حقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت تاتشر الساحق عام 1987 وسحق منافسه جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض بالحصول على 365 مقعدا بغالبية 80 مقعدا، وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.
وشهدت الانتخابات انهيار "الحائط الأحمر" لحزب العمال المتمثل في مقاعد مضمونة في مناطق الطبقة العاملة في شمال ووسط إنجلترا وهي المناطق التي صوت معظم ناخبيها في استفتاء عام 2016 لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون من أبرز وجوه الحملة الداعية إلى مغادرة الاتحاد في استفتاء 2016 وخاض الانتخابات تحت شعار "أنجزوا "بريكست".
وقال جونسون لمؤيديه في سيجفيلد وهي دائرة لها أهمية رمزية، إذ إن مقعدها شغله توني بلير رئيس الوزراء السابق أنجح زعيم لحزب العمال "أعرف أن الناس يمكن أن يكونوا كسروا العادات الانتخابية لأجيال، من أجل أن يصوتوا لنا".
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