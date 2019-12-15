تعديلات في هيكل إدارة "وول مارت" الأمريكية

يعتزم إنريكي أوستالي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت" الأمريكية متعددة الجنسيات، المسؤول الإقليمي عن مكاتب بريطانيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، التقاعد من الشركة المتخصصة في البيع بالتجزئة في آذار (مارس) 2020.
وأوردت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن مذكرة داخلية خاصة بـ"وول مارت" أظهرت أن الشركة قد أجرت عديدا من التغييرات القيادية الجديدة للذراع الدولية للشركة الأمريكية.
وفي ظل التغييرات، فإنه من المقرر أن يصبح جيه بي سواريز نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لإفريقيا وتشيلي والأرجنتين.
وسيصبح ريتشارد مايفيلد الرئيس المالي نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي الإقليمي للمكسيك وأمريكا الوسطى وكندا وبريطانيا.
ومن المقرر أن يواصل ديرك فان دن بيرج نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي الإقليمي لآسيا، دوره في حين تنتقل مسؤوليات كندا إلى مايفيلد.
وتمت ترقية كريس نيكولاس لمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة وول مارت الدولية.
ويتولى ليه هوبكينز منصب نائب الرئيس التنفيذي ومنصب الاستراتيجية والتنمية الدوليين.
بحسب الشركة الأمريكية، ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2020.
وتعتزم شركة وول مارت فتح 500 متجر جديد في الصين على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
والمتاجر الجديدة ستزيد من قوة وول مارت في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للبقالة في العالم بحلول عام 2023.
يأتي التوسع في الوقت الذي ينخفض فيه الاقتصاد الصيني الضخم، وتتصارع البلاد مع تباطؤ النمو وحرب تجارية مطولة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وبدأت بكين في تطبيق تدابير تحفيزية لبدء الاقتصاد، ومع ذلك، لا يزال المستهلكون الصينيون ينفقون، وهذا ما تسعى وول مارت إلى الاستفادة منه.
ونمت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 6.3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة أعلى بكثير من نموها بنسبة 2.5 في المائة في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وول مارت أنها تخطط لحشد أكثر من مليار دولار في أعمالها في الصين، حيث تواجه منافسة متزايدة من منافسين محليين وتجار التجزئة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن البقالة والتسوق عبر الإنترنت من العوامل الرئيسة لتوسعها في الصين.
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