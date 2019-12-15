قمة عالمية للاستثمار في قطاع الطيران الشهر المقبل

تجمع القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، تحت سقفها أكثر من 1400 مشارك من المستثمرين في القطاع، حيث تسلط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.

وتستضيف دبي أعمال القمة خلال الفترة من 27 إلى 29 كانون الثاني (يناير) المقبل تحت شعار "تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر لحجم الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، الذي من المتوقع أن يصل إلى 745 مليار دولار في عام 2019.

وكما هي الحال في القطاعات الصناعية الأخرى فإن قطاع الطيران يعمل جاهدا على مواكبة أحدث التقنيات الذكية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب سواء الأرضية أو الجوية، حيث يحتل النقل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي ستنفق أكثر على حلول إنترنت الأشياء بعد قطاع التصنيع.

وتعد أتمتة منشآت المطارات واحدة من أهم فوائد استخدام إنترنت الأشياء التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو إنفاق متسارعة عالميا خلال الأعوام المقبلة وصولا إلى عام 2022.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، "إن قطاع الطيران قطاع ديناميكي متطور يواكب جميع التحديات الحالية والمستقبلية، منها نشر الوعي لدى المستثمرين والعاملين في القطاع، لذا توفر القمة لهم ورشا تثقيفية خاصة عن الاستثمار في مجال الطيران وتساعدهم على اللقاء والتواصل مع المستثمرين الحقيقيين لبناء شراكات جديدة في وقت يشهد فيه القطاع نموا متسارعا ومتزايدا في جميع الأنشطة المتعلقة به، ويعد الاستثمار فيه مربحا للغاية، حيث تنمو صناعة الطيران حول العالم بنسبة 5 في المائة سنويا".

وأكد السويدي أن مواكبة التقنيات الحديثة والحلول الذكية ومن أبرزها تطبيقات الإنترنت من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي من خلالها يتم تسليط الضوء على أبرز التوجهات والتطبيقات المستخدمة في هذا المجال وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لذلك نظرا إلى دورها الأساسي في مواجهة تحدي زيادة حركة الطائرات وارتفاع تدفق المسافرين في المطارات، ما يتطلب رفع كفاءة إدارة المطارات باستخدام الطاقات والإمكانات الموجودة، مع تجنب زيادة الموظفين والمعدات الأرضية، من خلال أتمتة معظم العمليات.