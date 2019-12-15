السعودية والصين تناقشان تعزيز جودة المنتجات المصدرة للبلدين

ناقشت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمشاركة وفد من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين SAMR، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عمل مقارنة بنتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة".

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة المدير العام لإدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في SAMR يرافقه عدد من المختصين، وذلك استمرارا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.

وعقد الجانبان اجتماعا برئاسة المهندس طامس بن علي الحمادي نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات ومشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة.