مع غرق البندقية .. حلم ترميم أول «أوبرا» يطفو على السطح

بول أتكين ليس فيتزكارالدو، لكنه مثل بارون المطاط الإيرلندي ذي العيون الجامحة في فيلم ويرنرهيرزوج، يريد المحاسب الدمث الذي أصبح صاحب مشاريع أن ينبي دار أوبرا في ظروف صعبة.

مع فيتزكارالدو، كان الأمر عميقا في حوض الأمازون. مع أتكين، إنه في البندقية، وهي مدينة ذات مجموعة واسعة من العروض الثقافية، بما في ذلك ثلاث دور أوبرا موجودة حاليا.

البريطاني البالغ من العمر 56 عاما، الذي جنى أمواله في الخدمات الضريبية، مقتنع أن هناك مجالا لواحدة أخرى في البندقية.

حلمه هو إعادة بناء مسرح سان كاسيانو، أول دار أوبرا عامة في العالم، التي فتحت أبوابها عام 1637 في عصر الباروك، عصر كلاوديو مونتيفيردي الذي يعد على نطاق واسع أول مؤلف أوبرا.

يقول أتكين: "بالتأكيد أنا أؤمن بهذا المشروع من أعماق قلبي. نحن نتحدث عن مكان كان في أيامه المكان الأكثر إثارة على هذا الكوكب".

يواجه تحديات هائلة، لم يتبق شيء من المبنى الأصلي، الذي دمره جنود نابليون الغزاة عام 1812.

كل ما تبقى هو قناع حجري مزخرف يزين نافورة في حديقة خاصة حيث كان مسرح كاسيانو موجودا فيما مضى.

أتكين لا يسيطر على الموقع، الذي تملكه عائلة نبيلة من البندقية. وليس لديه تصاريح البناء من سلطات المدينة، على الرغم من أنها تتعاطف مع مشروعه. ولا يملك ما يراوح بين 50 و100 مليون جنيه، التي يحسب أنه يحتاج إليها لتمويل المخطط.

أي من هذا لم يردعه. في مقابلة في إحدى مقاهي لندن، يتجاهل أي تلميح للمقارنة بفيتزكارالدو.

على عكس بطل هيرزوج اللامع، فهو لا يندفع نحو الأشياء دون تفكير.

استغرق وضع خططه أعواما حيث جمع عرضا توضيحيا للاستثمار يقع في 52 صفحة، ويعرف أنه لا يزال أمامه طريق طويل.

يوضح أتكين بتفاصيل دقيقة كيف يمكنه إعادة مسرح سان كاسيانو إلى الحياة، والقيام بذلك بأموال المستثمرين دون الاعتماد على المنح العامة أو التبرعات الخيرية.

إلهامه هو مسرح شكسبير جلوب في لندن، إعادة إعمار مسرح أواخر القرن الـ17 عام 1997 الذي يقدم مسرحيات وليام شكسبير.

كان نجاحا تجاريا وفنيا دون إعانات عامة، وساعد على تحويل منطقة بانكسايد التي كانت متهدمة سابقا على ضفاف نهر التايمز.

ويقول: "أستطيع أن أفعل للأوبرا والبندقية ما فعله مسرح جلوب لشكسبير والضفة الجنوبية".

توصل إلى المشروع مع كثير من الخبرة للتغلب على الصعوبات. ولد لدى ما يقول إنه "عائلة فقيرة" في مدينة إليالكاثدرالية، شرقي إنجلترا، وترك المدرسة بعمر 15 عاما للعمل في دائرة الرواتب في المجلس المحلي.

كونه عازما على النجاح، انتقل إلى لندن بعمر 18 عاما واستمر في العمل في مجال المحاسبة، مع تطوير اهتمام طويل الأمد في الموسيقى كعازف للطبل في فرقة روك.

في غضون بضعة أعوام، أنشأ شركة المحاسبة الخاصة به، بول أتكين آند كو.

الشركة واجهت المشكلات في الاضطرابات المالية التي حدثت أواخر الثمانينيات وانهارت عام 1991، ما أدى إلى إفلاس أتكين.

"ارتكبت أخطاء وخسرت كل شيء، لكن دون ذلك الفشل ما كنت لأكون هنا اليوم" حسبما أضاف.

كانت النكسة فرصة للتقييم. وقرر متابعة شغفه الموسيقي من خلال شهادة جامعية في كلية ليدز للموسيقى. بمجرد أن وصل إلى هناك، سرعان ما أدرك أنه لن "يكون جيدا بما يكفي ليكون موسيقيا محترفا".

وركز بدلا من ذلك على علم الموسيقى وتعلم اللغة الإيطالية، واكتشف حبه للأوبرا، وكتب ورقة بحث عن المؤلف الرومانسي بوتشيني.

على الرغم من أنه كان لا يزال يعمل محاسبا لتغطية فواتيره، إلا أن التزامه بالموسيقى أصبح الآن قويا جدا حيث قرر الحصول على درجة الدكتوراه في وقت فراغه.

أراد دراسة أوبرا البندقية، لكن قيل له إنه قد "تمت مناقشتها كثيرا"، لذلك ركز بدلا من ذلك على مدينة إيطالية تاريخية أخرى هي مودينا.

في بحثه، صادف مسرح سان كاسيانو. وفي عام 1999، كما يتذكر، تصور فكرة إعادة بنائه.

وفي ذلك يقول: "تلك كانت هي اللحظة"، لكن لتحقيق طموحاته، شعر أن عليه إنهاء درجة الدكتوراه للحصول على المعرفة الأكاديمية اللازمة. وكان عليه أيضا كسب مزيد من المال الكثير.

في لندن، أنشأ شركة محاسبة جديدة باسم بريان ألفريد المختصة بتأمين الخصومات الضريبية للعاملين، خاصة في مجال البناء. على الرغم من أنه كان لا يزال يعمل على درجة الدكتوراه التي أنهاها أخيرا عام 2010 مع تربية طفلين، إلا أن أتكين حول شركته الجديدة إلى شركة رائدة في السوق البريطانية، يعمل فيها 35 موظفا.

عندما باعها عام 2014، حقق "مبلغا مكونا من سبعة أرقام" وأصبح أخيرا حرا للتركيز على مسرح سان كاسيانو.

يحظى مشروع أتكين بدعم ثلاثة شخصيات بارزة: أستاذ علم الموسيقى ستيفانو باتوزي، وأندريا ماكرون، مايسترو وحجة في أوبرا الباروك، وريكاردو فيسكاردي، صاحب الأموال من عائلة ذات علاقات جيدة في البندقية.

تم تعزيز الخطط من خلال اكتشاف في أرشيف البندقية.

على الرغم من عدم وجود رسومات أصلية تعود إلى القرن السابع لمسرح سان كاسيانو، إلا أن هناك دراسة مفصلة من عام 1763 تم إنتاجها عندما كان المسرح يخطط للتوسع.

تشمل الرسومات مخططات مثيرة للمبنى الموجود منذ عام 1643. يقول أتكين إنه بمساعدة سجلات تاريخية أخرى، تمكن فريق مسرح كاسيانو من معرفة هيكلة المسرح الأصلي.

يقول إنه حصل على دعم سلطات البندقية التي تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق بشأن تطوير المدينة القديمة. لم يتم بعد تحديد الموقع المقترح. فضلا عن الموقع الأصلي، هناك ثلاثة مواقع أخرى قيد المناقشة من المحتمل أن تكون ذات مسارات وصول أفضل.

يصر أتكين على أنه لن ينافس دور الأوبرا في المدينة، بما في ذلك دار لافينسLa Fenice الشهيرة، التي أعيد بناؤها بين عامي 2001 و2003 بعد نشوب حريق كارثي عام 1996.

سيركز مسرح سان كاسيانو بشكل حصري على الأوبرا من حقبة الباروك، بينما لا تقدم المسارح الأخرى شيئا على الإطلاق، وتركز على الأعمال الأحدث وأنواع أخرى من الموسيقى والمسرح.

يقول أتكين إن مسرح سان كاسيانو سيكون فريدا من نوعه، لأنه لا توجد دار أوبرا أخرى نشطة من حقبة الباروك تعود إلى القرن الـ17 في أي مكان في العالم مع آليات مسرح على طراز حقبة الباروك للتأثيرات الخاصة.

لم تبق سوى ثلاث دور أوبرا نشطة من حقبة الباروك تعود إلى القرن الـ18: اثنتان في السويد وواحدة في جمهورية التشيك، جميعها كانت في الأصل مسارح للبلاط، ولم تكن مفتوحة للجمهور مثل مسرح سان كاسيانو. يقول أتكين: "هذا يترك فراغا، لكنه أيضا يمثل فرصة".

فضلا عن ذلك، وبعدد مقاعد سيكون 405 بحسب الخطة، سيكون سان كاسيانو صغيرا، ما يسمح للجمهور بالانخراط عن كثب مع الممثلين.

وسيكون دون استحياء مسرحا للطبقة الراقية يهدف إلى اجتذاب عشاق الأوبرا الأغنياء من البندقية.

يقول أتكين إن هذا يمكن أن يساعد المدينة على التنويع بعيدا عن السياحة العامة التي "يكرهها الجميع" وتهدد بإغراق المدينة.

حتى الآن أتكين هو الداعم المالي الوحيد، حيث خصص مبلغ مليوني جنيه، بما في ذلك العمل دون أجر لمدة أربعة أعوام، لكنه يتحدث عن مستثمرين محتملين آخرين. ويقول: "أعتقد أننا نستطيع أن نكسب المال، لكن هذا ليس هو الهدف. الهدف هو إعادة إنشاء البندقية باعتبارها المركز الرائد لصناعة موسيقى الباروك".

وفي حين أن هذا ربما يمكن أن يفقده حظه الحسن حتى الآن، إلا لدى أتكين أوبرا في ذهنه لعرضها في الليلة الأولى: أوبرا "تتويج بوبيا"، من تأليف مونتفيردي، عن العلاقة بين الإمبراطور الروماني نيرون وعشيقته بوبيا. يقول أتكين: "مونتفيردي رائع: لقد كان أول من جعل الأوبرا جذابة ومثيرة".