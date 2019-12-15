الأسر متعددة الأجيال .. ترياق لوباء الوحدة

إذا أردت التحدث إلى جدتي البالغة من العمر 83 عاما أثناء الأسبوع، يجب أن تتجنب نافذة الوقت بين الساعة 5:15 و6 مساء.

على الرغم من لغتها الإنجليزية غير الممتازة، إلا أنك بشكل شبه مؤكد، ستجدها في ذلك الوقت، وهي تتابع برنامجا تلفزيونيا يتنافس فيه المتسابقون على التفكير في إجابات غريبة، قد يقدمها عامة الناس ردا على أسئلة المعرفة العامة.

لا شيء يجلب لجدتي البهجة أكثر من سرد الاجابات الجيدة والسيئة التي تحدث في هذا البرنامج التلفزيوني الذي أجرؤ على القول: إنه عديم جدوى، لعائلتها. بينما كان والداي في عطلة، حان دوري لسماع قصص "الرجل الذي يرتدي النظارات" تقصد مقدم البرنامج المشارك ريتشارد أوسمان.

مثل كثير من الذين لديهم أصول هندية، نشأت في أسرة متعددة الأجيال. كان انتقالي إلى منزل والدي لبضعة أسابيع، بمنزلة تذكير بأنه بالنسبة إلى عائلات مماثلة لعائلتي، فإن عيش الفرد وحده كان وما زال مفهوما غريبا.

على الرغم من كون الناس أكثر ارتباطا رقميا من أي وقت مضى في بريطانيا الآن، إلا أن الوحدة أصبحت متفشية، وأصبح عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في ارتفاع.

مع ارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، ربما ينبغي على الغرب أن ينظر إلى نماذج الإسكان متعدد الأجيال لدى الثقافات الأخرى، باعتباره حلا لهذه المشكلات.

كي نكون واضحين، هذه ليست دائما طريقة سهلة للحياة. بين المطالب المتضاربة بين الأطفال الصغار والأجداد العنيدين، يمكن أن يضغط الوالدان بينهم. انعدام وجود أي نوع من الخصوصية، تمثل مشكلة أيضا.

بالنسبة إلى عائلتي، فاقت الفوائد السلبيات بكثير. لم يكن والداي قلقين بشأن من سيراقب الأطفال أو من سيطبخ وجبة المساء، إذ يمكنهما العمل دون شعور بالذنب، وهكذا تستفيد الأسرة من مصدري دخل.

أنا وأخي تمتعنا بدلال جدتي، وفي الوقت نفسه كان لدي تواصل مباشر مع البالغين الحكماء. عاش جدي أيامه الأخيرة بكرامة في منزلنا، حيث كنا جميعا واقفين بجانبه ونتعاون لرعايته، عندما كان لا يستطيع الاستحمام أو ارتداء ملابسه بنفسه.

بالنسبة إلى جدتي، فهي سعيدة في أغلب أيام العام. على أن سلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة والخرف الوعائي، بدأ يظهر عليها، ما يعني أنه يجب علينا تذكيرها بهوية أصحاب الوجوه المألوفة إليها.

كثير من الناس في بريطانيا غير قادرين أو غير راغبين في العيش مع والديهم أو أبنائهم (أو كليهما) لفترات طويلة من الزمن.

قد يكون موسم الأعياد تذكيرا سنويا بهذه النقطة. كثير من الناس يعيشون في مثل هذه الأسر المجتمعة، إما عن طريق الاختيار أو المصادفة.

تشير بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن عدد الأسر التي لديها ثلاثة أجيال، قد ارتفع بنسبة 30 في المائة بين عامي 2001 و2013 إلى 419 ألفا.

وإذا أضفت على هذا أنواعا أخرى من الأسر متعددة الأجيال، مثل الأطفال العائدين إلى منازلهم بعد الجامعة، أو البالغين الذين في منتصف العمر، ويعيشون مع والديهم المسنين، فإن الأرقام ستكون أكبر بكثير.

في عام 2015، قدم مركز كامبريدج لبحوث الإسكان إحصائية تفيد بأن هذا العدد يبلغ 1.8 مليون نسمة.

رحلة إعداد تقارير إلى كوبنهاجن أوضحت لي في العام الماضي، كيف أن العيش المشترك بين الأجيال لا يتناسب مع التكوين التقليدي لعائلتي.

في مشروع لانج إنج Lange Eng، تعيش العائلات في منازل منفصلة، لكنها تتجمع لتناول الوجبات، وتتشارك في صيانة المساحات المشتركة.

كبار السن يرعون أطفال الجيران عند غيابهم. الأزواج الشباب يؤدون العمل اليدوي الذي لا يستطيع الآخرون تأديته.

وفي الوقت نفسه، في مبنى تشوبهام مانور في لندن صمم مهندسون معماريون منازل مكونة من ثلاث غرف نوم مع ملحق "استوديو".

إنها وسيلة للعيش بشكل مستقل مع مدخل منفصل ومساحة خاصة مع وجود عنصرالدعم في المساكن المشتركة.

يبحث مصممون عن مشاريع أخرى تجمع الطلاب الذين يبحثون عن سكن مدعوم، يعيشون فيه مع كبار السن، ويساعدونهم في التسوق بالنيابة عنهم وغيره من المهام.

هناك حاجة إلى نماذج مبتكرة للإسكان، إذ إن الناس يعيشون ويعملون لفترة أطول الآن، مقارنة بالماضي. تختلف أنماط حياة الأشخاص الذين تجاوزوا الـ60 من العمر أيضا عن نظرائهم في العقود الماضية، إذ إن حياتهم بعيدة كل البعد عن الكراسي الهزازة وإبر الخياطة.

والدي مثال كلاسيكي على هذا. يقول أبي إنه لا يريد التقاعد أبدا، بينما تعيش أمي الآن أفضل أيام حياتها.

بعد عقود من إعطاء الأولوية للآخرين، فإن جدولها الاجتماعي وجدولها للسفر، كذلك، ممتلآن أكثر من جدول أعمالي.

أتوقع أن يعيش والدي أو والدا زوجتي معنا في مرحلة ما. بواسطة معجزة ما، جميعنا على انسجام ولا أستطيع تخيل أي مستقبل آخر.

المشكلة الوحيدة هي أنه ليس هناك أحد منهم يبدو متحمسا لهذه الفكرة.

في الوقت الحالي وبينما أنتظر أنا وجدتي عودة والدي من عطلتهما، أخبرناهم أنه إذا أرادوا الاتصال بالمنزل، فقد يكون من الأفضل فعل ذلك بعد الساعة 6 مساء.