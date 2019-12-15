صناعة السيارات الألمانية تفشل في فرملة «الكهربائية»

قبل أسبوعين توافد حشد كبير من خبراء إعادة الهيكلة إلى ضواحي فندق فيلا كينيدي الضيقة في فرانكفورت، وكانت أنظارهم تتركز بشدة على خسائر الأزمة التي تجتاح صناعة السيارات الألمانية.

بعد أيام، أعلنت شركة ديملر مالكة سيارة مرسيدس بنز، وعلامة أودي التجارية التابعة لشركة فولكس واجن تسريح أكثر من 20 ألف عامل، وذلك في أول علامة حقيقية على التكلفة البشرية الهائلة، لانتقال القطاع من محركات الاحتراق إلى السيارات الكهربائية.

قال هيربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس واجن الذي تسعى شركته إلى إعادة ابتكار نفسها كرائدة عالمية في مجال السيارات التي تعمل بالبطارية، "صناعة السيارات في خضم اضطراب واسع النطاق".

"لن ينجو أحد بالشكل الذي توجد به اليوم"، كما توقع رالف كالمباخ من شركة باين آند كو الاستشارية، الذي أمضى 32 عاما في تقديم المشورة لشركات صناعة السيارات الألمانية.

وأضاف أن التكلفة الهائلة لهذا التحول تركت محرك المعجزة الاقتصادية بعد الحرب في البلاد يواجه "أكبر أزمة منذ اختراع السيارات" من قبل كارل بنز قبل أكثر من قرن.

تشير التقديرات إلى أن صناعة السيارات الألمانية التي توظف بشكل مباشر 830 ألف شخص وتدعم مليوني شخص آخرين في الاقتصاد الأوسع، ستضطر إلى استثمار نحو 40 مليار يورو في التقنيات التي تعمل بالبطارية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

حذر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة ديملر، الشهر الماضي قائلا: "شهدنا الفصول القليلة الأولى من هذا التحول، لكن هذا كتاب يحتوي على فصول كثيرة"، وأكد أن شركة صناعة السيارات ستحقق أرباحا أقل بكثير لمدة عامين على الأقل.

شركات صناعة السيارات الألمانية العملاقة من شركتي ديملر وأدوي إلى شركات التوريد بما فيها كونتيننتال وبوش، أعلنت أنه سيتم تسريح 50 ألف عامل أو أنهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم حتى الآن هذا العام، في الوقت الذي تصبح فيه أعمالها التقليدية أقل ربحية.

التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي تفاقم بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر "بريكست" أجبر شركات التصنيع على مراجعة توقعات المبيعات القوية.

وكانت قد توقعت بيع ما يزيد على 100 مليون سيارة عام 2019. مع بقاء بضعة أسابيع من نهاية العام، من المرجح أن يكون ذلك الرقم 90 مليونا.

الإنتاج المحلي المتزايد من قبل شركات صناعة السيارات في الصين وأمريكا الشمالية لتجنب الرسوم الجمركية أدى أيضا إلى إضعاف القدرة التصديرية للمصانع القائمة في ألمانيا، التي تركت تخدم السوق الأوروبية الأكثر هشاشة.

ما يزيد الأمور سوءا هو وجود قنبلة موقوتة ديموغرافية يمكن أن تقلل بشكل دائم من عدد مشتري السيارات الجديدة، وتظهر مجموعة جديدة من المنافسين، بما في ذلك أمثال أوبر ووايمو التابعة لشركة جوجل، مع منتجات مثل السيارات المستقلة التي من المحتمل أن تحرك مستقبل النقل.

حذر أرندت إلينجهور ستمن محلل السيارات أن "صناعة السيارات الألمانية بحاجة إلى أن تتعلم التكيف بشكل أسرع، والتغير بشكل أسرع".

على الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن شركات صناعة السيارات المميزة مترددة في الدخول "الكامل" إلى التكنولوجيا الكهربائية، التي تهدد بإبعاد الزبائن الحاليين المحبين للمحركات.

مع بقاء سوق السيارات الكهربائية في بدايتها، قال كالينيوس من ديملر للمستثمرين إن مالكة مرسيدس لن "تطور التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا".

شركة بي إم دبليو بالمثل كانت حريصة على تعزيز خبرتها التقليدية.

قال أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو: "نعتقد أنه لا يزال هناك مجال كبير للنمو في قطاع السيارات"، رافضا إمكانات تحقيق الأرباح لما يسمى خدمات النقل، مثل مشاركة السيارة وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

"هناك طلب متزايد على المدى الطويل على التنقل الفردي في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في القطاع المميز. الأساسيات وراء هذا أقوى بكثير من الانخفاض الحالي في السوق ككل، الذي يرجع بشكل رئيس إلى التباطؤ الاقتصادي".

مع ذلك، تتصادم ثقتهم مع عملية الفصاد الوشيكة في القطاع القوي في البلاد.

في العقد التالي، سيفقد ربع مليون وظيفة في قطاع السيارات في البلاد، وذلك وفقا لفردينانددو دنهوفر مدير مركز أبحاث السيارات في جامعة دويسبورج-إيسن. الموردون الأصغر، مثل متجر الطلاء آيزنمان، تعرضوا للإفلاس.

مبيعات السيارات في الصين، التي ساعدت أكبر العلامات التجارية في ألمانيا على الصمود أمام الأزمة المالية، باتت بطيئة منذ 17 شهرا على التوالي، ما قلل بشكل كبير المورد الرئيس للإيرادات في اللحظة الحاسمة التي تعد ضرورية لتمويل التكنولوجيات الجديدة.

قال كالينيوس للمستثمرين قبل أسبوعين: "نعاني الآن أسوأ الأوضاع إلى حد ما. علينا القيام بالعمل الصعب في الأعوام الثلاثة المقبلة".

على الرغم من القلق واسع النطاق في الصناعة بشأن قلة الطلب على السيارات الكهربائية، إلا أن قواعد انبعاثات الكربون الصارمة في الاتحاد الأوروبي تجبر شركات صناعة السيارات على تسريع خططها الإنتاجية، أو مواجهة غرامات بمليارات اليورو من بروكسل.

يمكن أن تعني أهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 وجوب أن يكون ما يراوح بين 7 و10.5 مليون سيارة تعمل بالبطارية على طرق ألمانيا بحلول نهاية العقد المقبل.

شركة فولكس واجن، تعمل سيارتها الهاتشباك ID3 بالبطارية في السوق العامة، وتملأ خطوط الإنتاج في ألمانيا الشرقية وهي "مقتنعة أن الانتقال إلى التنقل الكهربائي سيكتسب زخما في العام المقبل"، وذلك وفقا لما قاله ديس من الشركة.

في الوقت الذي أعلن فيه خطط الشهر الماضي لبناء أربعة ملايين سيارة أخرى تعمل بالبطارية، كان ديس مصمما أن "الانتقال إلى الكهرباء ليس مقامرة".

إلا أنه حذر من أن "التحول إلى التنقل الكهربائي يتطلب الموارد"، التي يجب تمويلها من "الأعمال التقليدية" لشركة فولكس واجن.

في حين أن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تفعل ما يكفي من مثل هذه الأعمال لاستيعاب تكاليف الاستثمار لتحويل مصانع السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق بالكامل إلى إنتاج بدون انبعاثات، إلا أن شركتي التصنيع للسيارات الراقية في ألمانيا، مثل ديملر وبي إم دبليو، لا تفعل ذلك.

قال كالمباخ من شركة باين، "في الوقت الحالي، عليك التفكير أنه مع كل سيارة كهربائية، فإن شركات التصنيع تخسر قدرا هائلا من المال". ليس من المتوقع أن يتغير ذلك حتى منتصف العقد المقبل.

الاعتماد المكثف على مبيعات السيارات الفاخرة المربحة لم يبق للمسؤولين التنفيذيين مجالا كبيرا للمناورة.

أضاف كالمباخ: "حصلنا على بضعة أعوام جيدة ولم يتم إنجاز العمل الضروري لتطبيق ضبط التكلفة. أضافت الشركات كثيرا من التكاليف".





تمكنت شركة فولكس واجن من تحويل مصنعها في مدينة تسفيكاو في ألمانيا الشرقية دون أي خسارة في الوظائف، وأنشأت شركة بورش 1500 وظيفة جديدة لبناء منافستها الجديدة لشركة تيسلا، أي شركة تايكان، في شتوتجارت.

القوة الفريدة لنقابات العمال الألمانية أجبرت شركتي ديملر وأودي على توفير ضمانات وظيفية، تمتد حتى نهاية العقد التالي، بينما المجلس الإشرافي في شركة فولكس واجن يسيطر عليه ممثلو عمالها الأقوياء والسياسيون المحليون، الذين سيقفون في طريق عمليات التسريح الشاملة.

تكلفة إلغاء الوظائف في ألمانيا، التي غالبا تقدر بـ100 ألف يورو لكل وظيفة ملغاة، تجبر الشركات على التفكير في برامج المهارات الجديدة أو الانتظار إلى أن يتقاعد الموظفون.

مع ذلك، حتى مجموعة الضغط لشركات صناعة السيارات الألمانية، تتوقع أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيتسبب في فقدان 70 ألف وظيفة في المستقبل القريب، لأن تجميعها يتطلب كثافة عمالية أقل، وتحتوي مكوناتها على أجزاء متحركة أقل من الموديلات التي تعمل بمحركات الاحتراق.

قال راينر ميل، العضو المنتدب في شركة استشارية "حتى خلال الأزمة المالية، بالكاد كانت هناك عمليات تسريح بسبب الاتفاقيات مع نقابات العمال. مع تفاقم هذه الأزمة، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات أكبر".

يبدو أن العلامات التجارية الرائدة في ألمانيا تؤجل فقط أمرا لا مفر منه.

قال ماكس واربيرتون، محلل السيارات المخضرم في وكالة برنشتاين، إن السبب في هذا هو لأنها لا تزال مربحة جدا لدرجة أن التخفيضات واسعة النطاق غير واضحة من الناحية السياسية.

وأضاف: "في هذه الصناعة، يمكنك فقط خفض الوظائف أثناء الأزمة. في أعماقهم، هم جميعا يعلمون ذلك. يعلمون جميعا أنهم سيضطرون إلى ذلك، هم فقط يحاولون تأجيل يوم الحساب".

بدلا من ذلك، شركات صناعة السيارات الكبيرة تمارس ضغوطا على شركات التوريد التي تتعامل معها، حيث تقلل بشكل كبير عدد العاملين فيها لتبقى قادرة على التنافس.

شركة كونتيننتال ستخفض 3570 وظيفة في ألمانيا وحدها، بينما ستخفض شركة بوش آلاف الوظائف في العامين المقبلين، وكان الموظفون في شركة زد إف ZF يحتجون ضد التخفيضات الوشيكة.

سوق مكونات محركات البنزين والديزل ستنخفض بنسبة 7 في المائة سنويا، وذلك وفقا لدراسة حديثة أجرتها وكالة ماكينزي.

قال بيرنهاردماتيس، الرئيس المغادر لمجموعة VDA: "الأوقات تزداد شدة، لكن هذه الصناعة كانت دائما تقف في وجه المنافسة وتتمتع بما يلزم من مرونة وتصميم ومعرفة فنية لتتجاوز الأزمات".

وأضاف أن الخبرة الهندسية التي ساعدت شركات صناعة السيارات الألمانية على البقاء على قيد الحياة لمدة 130 عاما، من شأنها أن تأخذ بيديها خلال هذه الموجة الزلزالية من التعطيل التي تلوح في الأفق.

"ليس لدينا سبب لنشعر بالقنوط. ليست شركات المكانس الكهربائية أو هيئات البريد أو شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تطلق المركبات المبتكرة إلى السوق. لذا ستظل صناعة السيارات الألمانية هي الرائدة".