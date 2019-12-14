الحكومة الإيطالية تضع بنك "بي.بي.بي" تحت إدارة الدولة

تدخلت الحكومة الإيطالية في المشكلات المالية لمصرف "بانكا بوبولاري دي باري" (بي.بي.بي) مع بنك إيطاليا، حيث وضعت البنك الإقليمي المضطرب تحت إدارة الدولة.

وقالت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة في روما إنه تم حل الهيئة الإدارية لبنك "بي.بي.بي" وتم تعيين اثنين من مفوضي الدولة وثلاثة أفراد آخرين في لجنة اشراف على البنك .

وكتب البنك الذي يواجه أزمة ،في موقعه الالكتروني، أنه تم اتخاذ الإجراء، نتيجة لـ"لخسائر في الأصول" لكن طمأن زبائنه إن العمليات التجارية ستستمر بدون توقف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا قد دفع الكثير من البنوك للاستدانة لحل المشكلات، مما أجبر الحكومة على إجراء العديد من التدخلات. وبنك "مونتي دي باسكي دي سينا" وهو أقدم بنك في العالم، من بين المؤسسات المضطربة التي أنقذتها الحكومة.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" اليوم السبت أنه سيكون هناك حاجة لمليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم بنك "بي.بي.بي".