"جوجل" تحمي مستخدمي هواتفها من الرسائل المزعجة

أعلنت جوجل مؤخرا عن إدخال ميزتين جديدتين على خدمة Google messages لأجهزة أندرويد، لحماية المستخدمين من الرسائل الضارة والمزعجة، وجعل المراسلة أكثر موثوقية وأمانا.

وللاستفادة من الميزات الجديدة التي أدخلتها جوجل على هذه الخدمة يجب تحميل آخر نسخة من Google messages أو تحديث النسخة الموجودة في هاتف أندرويد عبر الموقع الرسمي للخدمة أو عبر متجر Google Play.

وتضمن النسخة الجديدة من هذا البرنامج ميزة تستطيع أوتوماتيكيا اكتشاف الرسائل المزعجة أو ما يسمى بـ spam والتي ترد إلى هواتف المستخدمين من مصادر مختلفة، وتمكن المستخدم من تحديد أرقام هواتف معينة لحظر الرسائل القادمة منها، وإرسال إشعار لجوجل لحظر جهات وأرقام معينة تزعجه عبر الرسائل.

كما تتحقق هذه الميزة أوتوماتيكا من الرسائل القادمة لهواتف المستخدمين، وفي حال اكتشاف أن بعض هذه الرسائل قد تحوي على روابط إلكترونية تقود إلى مواقع مشبوهة تقوم بإرسال تحذير لمستلم الرسائل وتنبيهه لمحتواها، وفقا لـ"روسيا اليوم".

كما ستوفر جوجل أيضا لمستخدمي خدمة Google messages في عدد من البلدان كالولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك والفلبين وإسبانيا وبريطانيا ميزة Verified SMS، التي ستظهر لهم شعار الشركة أو العلامة التجارية على الرسالة في حال أراد مراسلة جهة تجارية موثوقة، ليتأكد المرسل من أن الجهة التي يتعامل معها فعلا موثوقة.