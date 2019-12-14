العالم الرقمي والتنافس بين الشركات «2 من 2»



تعد الشراكات حجر الأساس عند دخول أسواق جديدة، وينطبق ذلك على المنتجات الرقمية. على سبيل المثال، استفادت مبادرة ماستركارد للمدن الذكية من حلول الدفع الافتراضية للمستهلكين مثل المواصلات في لندن. تقوم "ماستركارد" بتأمين البنية التحتية، في حين يقوم شركاؤها (مثل شركة كوبيك لأنظمة النقل) بتوريد أجهزة الدفع المحلية. فمن خلال تركيزها على الجانب التقني والسماح لشركائها بالتركيز على الجانب المادي، استطاعت "ماستركارد" تحقيق استقرار لشبكتها على الصعيد العالمي في الوقت الذي تسهل فيه التعاملات المحلية.

عملت "بلابلاكار" أيضا مع أكسا شركة التأمين التي تؤمن التغطية للسائقين الراغبين في العمل بأسلوب مشاركة الرحلات. بدأ هذا التعاون في فرنسا ومن ثم في الأسواق العالمية. أدركت "بلابلاكار" إضافة إلى العوائق الثقافية التي ذكرناها "بالنسبة إلى باقي دول أوروبا، أو الأسواق الناشئة كما في البرازيل وروسيا"، أن المسافرين يحتاجون في المملكة المتحدة إلى مستوى أكبر من الثقة من أجل القيام بتلك الخطوة وتبني هكذا نموذج جديد للتنقل. وفي الوقت الذي أبدى فيه المسافرون في فرنسا الرغبة في تجربة "بلابلاكار" وافترضوا أن شركات التأمين تغطي الرحلات المشتركة، اعتقد المسافرون في الولايات المتحدة أن شركات التأمين لن تغطي الرحلات المشتركة. التعاون مع "أكسا" يوفر بدوره تغطية للنفقات الإضافية مجانا، ونجح في تبديد شكوك المسافرين.

إن التنبه للآثار المحتملة للشراكات المحلية، وغالبا ما تعتمد نماذج الأعمال الرقمية على فائز يسيطر على السوق: تتمتع واحدة أو اثنتان من الشركات بقاعدة عملاء واسعة إلى حد كبير، في حين يتنافس باقي اللاعبين على الجزء الصغير المتبقي من المستخدمين. لذا، بالنسبة لبلد أجنبي يمتلك مسبقا لاعبا يستفيد من شبكته، تزداد الفائدة مع زيادة عدد الأشخاص المستخدمين للمنتج في الدولة، وقد يكون من الصعب على لاعب جديد دخول تلك السوق.

يتوافق هذا الحل مع الشركات التي تبيع منتجات مادية. تستطيع الشركة تحقيق وفورات في التصنيع حتى إن بدأت من قاعدة صغيرة. فعندما باعت توم توم الشركة الهولندية أجهزة الملاحة في سوق الولايات المتحدة، لم يكن من الضروري أن تكون الشركة الرائدة في السوق الأمريكية لتخفيض تكلفتها مع كل وحدة مبيعة. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود قاعدة للعملاء بشكل مسبق لم يحل دون شراء المستهلكين للأجهزة. في نهاية المطاف، يمكن لصانعي المنتجات المادية العثور على طرق مربحة في الأسواق الجديدة، كون أعمالهم لم تتأثر بديناميات الفائز الواحد.

كما أن الانتشار عالميا يتطلب شرطين، وما العوامل التي تفسر الانتشار العالمي لكل من لعبة أنجري بيرد، و"واتساب"؟ يبدو أن العوائق للتوسع عالميا ستكون أقل في حالة المنتجات الرقمية لكن بشرطين: أولا، ينبغي أن يظهر المنتج كاستجابة لحاجة شائعة بين مختلف الثقافات "مثل الحاجة إلى الرسائل النصية المجانية بحالة "واتساب". وثانيا، ينبغي أن ينطبق المنتج مع منصة الشريك. يبدو من النادر تحقيق المنتج لكلا المعيارين، وذلك يفسر كون الشركات العالمية الناجحة هي الاستثناء وليست القاعدة.

فإذا ما ارتأيت التوسع عالميا بشكل رقمي لا تفترض مسبقا أن الرحلة ستكون يسيرة وخالية من المصاعب. كن مدركا الاختلافات الثقافية، وابحث عن شركاء محليين، واكتشف الطريقة التي ستساعدك على محاربة تأثيرات الشبكة.