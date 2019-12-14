«البنك الدولي»: مانحون يتعهدون بـ23.5 مليار دولار للدول الأكثر فقرا

كشف البنك الدولي أمس عن تعهدات من 52 دولة ومانحين آخرين بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقرا، وهو ما يرفع حجم الأموال في صندوق مؤسسة التنمية الدولية إلى مستوى قياسي عند 82 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، أوضح مسؤولون كبار بالبنك أن الصندوق، الذي يتضمن أكثر من 53 مليار دولار لإفريقيا، سيساعد دولا في العمل على إيجاد وظائف والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات على تحمل الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.

وتجري إعادة تغذية الصندوق، الذي أسس عام 1960، كل ثلاثة أعوام، وتغطي عملية التغذية الـ19 الفترة من 2020 إلى 2023، وذكر مسؤولون أن مستوى التمويل الجديد يتخطى المستوى السابق بواقع سبعة مليارات.

وأشار ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي إلى أن "هناك اتفاقا فيما يتعلق بأكبر تغذية لمؤسسة التنمية الدولية، وصندوق البنك الدولي للفقراء"، لافتا إلى أن بعض الدول، التي سبق أن تلقت أموالا من المؤسسة زادت تبرعاتها.

وأضاف مالباس أن ست دول جديدة انضمت للمسعى، وقد تحذو حذوها دول أخرى في الأسابيع المقبلة، منوها إلى أن تغذية صندوق مؤسسة التنمية الدولية سيدعم الفقراء في 74 دولة يسكنها حاليا 500 مليون نسمة، أو ثلثا فقراء العالم.

وهذا الصندوق هو أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في أفقر دول العالم، ويقدم قروضا دون فائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا للدول لمشاريع وبرامج تدعم النمو الاقتصادي وتعزز قدراتها وتحسين مستويات معيشة الفقراء حول العالم، ومنذ 1960، قدم الصندوق أكثر من 391 مليار دولار لاستثمارات في 113 دولة.