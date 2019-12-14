صعود قوي للاسترليني .. أعلى مستوياته أمام اليورو منذ 2016

سجل الجنيه الاسترليني ذروته في عدة أعوام أمام نظرائه أمس، بعد فوز مقنع لحزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، الأمر الذي من المتوقع أن يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي ظل يلقي بظلاله على الأسواق لأعوام.

بحسب "رويترز"، فإنه مقابل اليورو، صعد الاسترليني نحو 2 في المائة إلى 82.80 بنس، مسجلا أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2016، أي بعد استفتاء الخروج البريطاني الذي ضرب بمعوله في العملة.

وارتفع الاسترليني أكثر من 2 في المائة ليصل إلى 1.3516 دولار، وهو أعلى سعر له منذ أيار (مايو) 2018، لكنه استقر لاحقا عند 1.3469.

يتناقض ذلك مع انحدار بأكثر من 10 في المائة أعقب مباشرة تصويت بريطانيا لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) 2016، وهو ما محا تريليوني دولار من الأسواق العالمية.

على صعيد العملات الآسيوية، ارتفع اليوان وتراجع الين الياباني بعد أن أبلغ مصدر "رويترز"، بأن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية وتأجيل أخرى تدخل حيز النفاذ في 15 كانون الأول (ديسمبر).

وفي السوق المحلية، صعد اليوان الصيني إلى 6.9570 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ الثاني من آب (أغسطس).

وفي السوق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.9672 للدولار، بعد أن صعد أكثر من 1 في المائة أمس الأول إلى ذروته منذ أول آب (أغسطس) الماضي وسط ترحيب بنزع فتيل حرب التجارة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6925 دولار أمريكي بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى منذ تموز (يوليو). وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6636 دولار مسجلا ذروته منذ تموز (يوليو) أيضا.

وأمام الدولار الأمريكي، تراجع الين 0.28 في المائة إلى 109.63 ين، وهو أضعف سعر للعملة اليابانية منذ الثاني من كانون الأول (ديسمبر).

وارتفع اليورو 0.35 في المائة إلى 1.1171 دولار، ليدنو كثيرا من أعلى مستوياته منذ 13 آب (أغسطس).

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.59 في المائة إلى 96.819، مقتربا من أدنى مستوياته منذ تموز (يوليو) من العام الجاري.