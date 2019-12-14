وفد أمريكي يبحث الفرص الاستثمارية السعودية وتبادل الخبرات في صناعة الطيران

بحث وفد أمريكي من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية -معتمد من وزارة التجارة الأمريكية- الفرص الاستثمارية والشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها في السوق السعودية.

وأجرى الوفد زيارة للهيئة العامة للطيران المدني وثلاثة مطارات دولية في المملكة "مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة"، استمرت من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، بدعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بمشاركة الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات AAAE.

وتهدف هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران، تماشيا مع "رؤية 2030" التي تهدف خططها إلى الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية.

وزار الوفد أمس مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، الذي يعد مشروعا تنمويا رائدا سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، واستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة، اطلعوا خلالها على التقنيات الحديثة الموجودة في المطار الذي تم تصميمه على أعلى المعايير الدولية، وعلى أبرز الفرص الاستثمارية في المطار.

كما أجرى خلال الأيام الماضية زيارة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأخذ أعضاء الوفد جولات تعريفية على الصالات، واطلعوا على المشاريع التطويرية والجديدة فيها، إضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في المطارين.

يذكر أن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وعبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، التقيا الوفد الأمريكي رفيع المستوى، وأبرز رئيس هيئة الطيران المدني الفرص الاستثمارية في الطيران المدني في المملكة، وسلط الضوء على مجموعة من البرامج الاستراتيجية، منها أهداف القطاع في رؤية المملكة 2030 وإطلاق برنامج التحول وتحسين جودة البنية التحتية وخِدمات المطارات وزيادة شبكة المطارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة، الذي يربط القارات الثلاث.

وجرى توقيع برنامج تعاون مشترك مع مجلس الأعمال الأمريكي- السعودي، يهدف إلى العمل على شراكة تعاونية في قطاع الطيران المدني، إلى جانب تعريف أكبر الشركات الأمريكية بدور الهيئة والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في مجال الطيران المدني.