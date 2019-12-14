عنوان برنامج ترمب: إحياء الولايات الصناعية القديمة

مع انتهاء نوبة العمل النهارية في مصنع الصلب مترامي الأطراف جنوبي ديترويت، كان هناك 12 زبونا، يتجمعون حول طاولات قليلة بعد جنازة أحد الأصدقاء.

خلف المنضدة، أماندا، مالكة المطعم البالغة من العمر 29 عاما، تتحسر على الحالة السيئة للأعمال.

عدد شطائر البيرجر الذي كانت تقدمه للعمال الجائعين، انخفض منذ أن توقف المصنع عن استخدام أحد أفران الصهر، وأعلن خططا لتسريح 200 عامل هذا العام.

في صناعة الصلب، لا يكون الأمر مثاليا دائما. بعض الأعوام جيدة وبعض الأعوام سيئة، لكنني أشعر أن هذا كان واحدا من أسوأ الأعوام منذ فترة طويلة على حد قولها.

متاعب المصنع، الذي تديره شركة الصلب الأمريكية القائمة في بيتسبيرج، دلالة على الخمول الذي أصاب التصنيع في الولايات المتحدة في عام 2019.

كان النشاط الاقتصادي راكدا في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، لكن بشكل خاص في عدد من الولايات الصناعية القديمة التي يمكن أن تحدد نتيجة محاولة إعادة انتخاب دونالد ترمب العام المقبل، في إشارة مثيرة للقلق بالنسبة إلى البيت الأبيض وسياساته التجارية.

بعد توليه المنصب في عام 2017، واصل الرئيس الأمريكي أجندة حمائية شديدة، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على المعادن المستوردة في أوائل عام 2018، وحرب الرسوم الجمركية المتصاعدة مع الصين.

كان الهدف هو إحياء جيوب التصنيع، أمريكا الصناعية التي تخلفت بسبب العولمة مثل ما يسمى البلدات أسفل النهر بالقرب من ديترويت.

الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية والتي أثارها ترمب ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمي، وعقدت التوترات الجغرافية السياسية مع الصين، وزادت التقلبات في الأسواق العالمية وأغضبت الحلفاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

على الرغم من كل التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية، إلا أن العوائد الاقتصادية المحلية كانت صغيرة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي، خاصة في الولايات الصناعية القديمة.

مستويات التوظيف في إنتاج المعادن الأولية – والتصنيع الأمريكي بشكل عام – حققت مكاسب قوية في العام الماضي، لكنها تراجعت في عام 2019. مؤشر ISM لنشاط التصنيع في الولايات المتحدة انخفض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في ميشيجان، حيث تغلب ترمب على هيلاري كلينتون بفارق ضئيل بلغ 10704 أصوات فقط في سباق عام 2016، انخفضت وظائف التصنيع بنسبة 4.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بنحو 26800 وظيفة، على أساس سنوي، وذلك وفقا لأرقام وزارة العمل الأمريكية.

على الرغم من أن البيانات كانت منخفضة بسبب إضراب في شركة جنرال موتورز، إلا أن هناك القليل مما قد يثير الفرح في الولاية.

يقول ماريك ماسترز، أستاذ الأعمال في جامعة واين الحكومية: هناك ضعف في صناعة السيارات، هناك ضعف في صناعة الصلب وبدأنا نشعر بآثار الرسوم الجمركية. البيئة غير مؤكدة للغاية وأكثر تشككا بشأن ما يخبئه المستقبل.

خلفية عدم اليقين هذا هي الحرب التجارية التي شنها ترمب.

خلال الشهرين الماضيين، كانت الولايات المتحدة والصين، تخوضان مناقشات حول إيقاف النزاع وتجنب مزيد من التصعيد في الرسوم الجمركية. أي اتفاق سيكون محدودا بطبيعته إذا حدث.

من المتوقع أن تزيد الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية، وتفي ببعض الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية والعملة والوصول إلى الأسواق، مقابل الحصول على إعفاء من الرسوم الأمريكية.

إلا أنها ليست مستعدة لإحداث تغيرات واسعة في نموذجها الاقتصادي، للابتعاد عن الإعانات الصناعية والنقل القسري للتكنولوجيا، على غرار ما كان يسعى إليه ترمب.

يصر المسؤولون الأمريكيون على أنه سيتم حل القضايا الشائكة في مرحلة لاحقة من المفاوضات، لكن من غير المحتمل أن يحدث هذا قبل انتخابات عام 2020، إذا حدث على الإطلاق – ما يزيد من تعريض الرئيس الأمريكي للانتقاد أن حربه التجارية حققت نتائج ضعيفة للصناعة في أمريكا.

المعاناة في شركة الصلب الأمريكية، العنصر الأساس في الصناعة الأمريكية منذ تأسيسها من قِبل جون بيربونت مورجان في عام 1901، ستكون مؤلمة بشكل خاص لترمب وفريقه.

أمضى روبرت لايتثايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة وأحد سكان أوهايو، أعواما في منصب كبير محامي التجارة الخارجية في الشركة، حيث خاض معاركها ضد الواردات.

في تموز (يوليو) من عام 2018، اختار ترمب مصنعا لشركة الصلب الأمريكية كان متوقفا عن العمل فيما مضى في مدينة جرانيت في إلينوي، للإعلان عن نجاح سياساته، ما أضاف أهمية رمزية لتراجع حظوظ الشركة.

قال الرئيس: بعد أعوام من الإغلاقات والتخفيضات عاد العمال إلى العمل، ونعود مرة أخرى لضخ الصلب الأمريكي الجديد في العمود الفقري لبلادنا.

تلك الكلمات ربما قالها قبل الأوان. منذ ذلك الحين، فإن السعر القياسي للفولاذ المدلفن على الساخن في الولايات المتحدة، انخفض بعد إدخال الرسوم الجمركية، بأكثر من ألف دولار لكل طن متري إلى 567 دولارا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

في الوقت نفسه، يتم تداول أسهم شركة الصلب الأمريكية الآن، بأقل من ثلث قيمتها في أوائل عام 2018.

أعلنت الشركة خسارة بلغت 84 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، وهي الأولى منذ عام 2017.

إلى جانب التسريحات من العمل في ميشيجان، خفضت شركة الصلب الأمريكية الوظائف في جاري، إنديانا، وشرقي شيكاغو، ولاية إلينوي، والنطاق الحديدي في مينيسوتا، حيث ألقت اللوم على ظروف السوق الصعبة.

بالكاد شركة الصلب هي الوحيدة التي تواجه المتاعب. في الأشهر الأخيرة، أغلقت شركة أيه كيه للصلب AK Steel of Ohio منشأة في ولاية كنتاكي، وقدمت شركة بايو Bayou Steel طلبا لإشهار الإفلاس.

شركات الصلب مثل نوكور Nucor في شمالي كارولاينا الأقل اعتمادا على أفران الصهر التقليدية، من أفران القوس الكهربائي الذكية التي تسمى معامل صغيرة حققت أداء أفضل.

شركة الصلب الأمريكية نفسها استثمرت 700 مليون دولار في مصنع صلب في أركنسو، أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية من منشآتها الحالية.

يقول المحللون إن الصعوبات التي يواجهها القطاع واضحة.

تقول تيمنا تانرز، محللة التعدين والمعادن للأمريكيتين في بنك أمريكا ميرل لينش: العام الماضي كان الحفلة، وهذا العام كان الصداع الذي يأتي في أعقاب الحفلة. عندما تم تطبيق الرسوم الجمركية، تشجعت المصانع لإضافة مزيد من الإمدادات وكانت هناك زيادة في الاستخدام، لكن بعد ذلك انخفض الطلب، والمخزونات المفرطة أدت إلى تقليص نسبة المخزون إلى المبيعات.

مشكلات الصلب الأمريكية نتيجة التقاء الاتجاهات التي قلصت الطلب على منتجاتها هذا العام.

الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة تلاشى بعد أن فضلت الشركات استخدام عوائد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017 لمكافأة المساهمين بدلا من تعزيز الإنفاق الرأسمالي.

في الوقت نفسه، شركات التصنيع الموجهة نحو التصدير، تضررت من التباطؤ العالمي الذي كان مدفوعا جزئيا من الحرب التجارية الأمريكية مع الصين.

يقول سيمون ليستر، محلل سياسة التجارة في معهد كيتو، وهو مؤسسة فكرية تحررية: نحن لم نكن نصنع الصلب فقط، بل صنعنا الألمنيوم كذلك، ثم أقررنا الرسوم الجمركية على الصين، ثم هددنا بفرض رسوم جمركية على السيارات. النتيجة النهائية هي أن صناعة الصلب تكافح والتصنيع يكافح.

عندما تم الكشف أول مرة عن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، تم تعويض ارتياح شركات الإنتاج بأسعار أعلى عاناها مستهلكو الصلب الأمريكي مثل شركات صناعة السيارات وشركات البناء، التي واجهت تكاليف مدخلات أعلى.

قدمت إدارة ترمب في البداية إعفاءات من رسوم المعادن على الواردات التي تدخل من بلدان مثل أستراليا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

هذا العام أزالت الرسوم الجمركية عن السلع من كندا والمكسيك، وقدمت بعض الإعفاءات لشركات فردية، في مجموعة من القرارات التي خففت من تأثير السياسة.

لم تندم الإدارة قط على قرارها لفرض الرسوم الجمركية على المعادن. قال بيتر نافارو، مستشار ترمب للتصنيع والتجارة، في خطاب ألقاه أمام ندوة التجارة العالمية في نيويورك في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: يتم استثمار مليارات الدولارات في مصانع ومسابك جديدة أو مجددة في جميع أنحاء أمريكا. ليبارك الله الرسوم الجمركية والولايات الوسطى.

كما سيشير المسؤولون أيضا إلى اتجاهات أوسع للدفاع عن سياساتهم. معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال قريبا من أدنى مستوياته القياسية وأسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها القياسية، بينما تراجعت مخاوف فصل الصيف من أن أمريكا كانت تنزلق نحو الركود. هناك أمل أيضا أن التراجع في التصنيع وصل إلى أدنى مستوياته.

حتى بعض المتعاطفين مع مواقف ترمب الأكثر عدائية تجاه التجارة، يقولون إنها لم تكن نجاحا كاسحا لصالح الولايات الصناعية القديمة.

سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأمريكي، وهو شراكة بين شركات التصنيع الأمريكية ونقابة عمال الصلب المتحدة، يقول إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية على الصلب قلصت الواردات، إلا أنها فشلت في معالجة السبب الأساسي للصعوبات التي تواجه الصناعة، التي تتمثل في وفرة العرض الذي تضخه الصين إلى الأسواق العالمية.

يقول بول: خيبة الأمل الأكبر من الرسوم الجمركية على الصلب، كانت عدم القدرة على التعامل بشكل مباشر مع الدرجة الهائلة من القدرة الإنتاجية المفرطة في كافة أنحاء العالم – إنها كمية ضخمة.

الرسوم الجمركية قدمت بعض العزل عن ذلك، لكنها كانت طبقة رقيقة جدا.

ويجادل أنه كان ينبغي أن تختار إدارة ترمب عملا أفضل في ضرب الصين بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان، من خلال المحادثات العالمية حول القدرة الإنتاجية المفرطة للصلب، التي تخلصت منها بكين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بشكل مثير للجدل.

المحرك الصيني لا يزال يقود هذا، كما يضيف توم جيبسون، رئيس معهد الحديد والصلب الأمريكي، الذي يمثل شركات إنتاج الصلب في أمريكا الشمالية في واشنطن.

ويقول إن الرسوم الجمركية كانت ضرورية لمنح الصناعة المحلية الوقت الكافي للاستعداد.

يضيف قائلا: نحن ندعم الرسوم الجمركية بقوة ولا نزال ندعمها بقوة. السؤال هو أين سنكون من دونها؟

حتى الآن، سرحت شركة الصلب الأمريكية 58 عاملا فقط من العدد المتوقع البالغ 200 عامل في مصنع جريت ليكس، لكن المخاوف هي أنه قد يكون هناك مزيد من التسريحات إذا استمرت الظروف بالضعف. تقع الشركة بين بلدتي ريفر روج وإيكورس – حيث يبلغ متوسط دخل الأسرة أقل بكثير من المتوسط الوطني، ويعيش أكثر من ثلث السكان في الفقر وبعض الشركات الجديدة القليلة تبيع القنب الطبي.

يقدم المصنع الخدمات لشركات صناعة السيارات في المنطقة، لكن قطاع السيارات الأمريكي يعترك مع انخفاض المبيعات المحلية من ذروتها في عام 2016. كريستين دزيشيك، نائبة رئيس مركز أبحاث السيارات في آن أربور في ميشيجان، تقول إنها تتوقع انخفاض مبيعات السيارات بنحو 500 ألف وحدة لتصبح 16.7-16.8 مليون العام المقبل، ما سيقلل الطلب على الصلب أكثر.

ريتشارد مارش، مدير في مدينة إيكورس، يقول إن التحول في المزاج كان مفاجئا في بلدته، مضيفا أن شركة الصلب الأمريكية كانت تناقش توسيع المنشأة في وقت سابق من هذا العام.

قلة من السكان هي التي ترى أن سياسات ترمب التجارية هي المسؤولة عن ذلك، إلا أنهم يعترفون بأنها لم تكن الحل السحري لكل المشكلات.

بوب كيمبر، رئيس لجنة المظالم في الفرع المحلي لنقابة عمال الصلب المتحدة، يقول إن الوضع سيكون أكثر تدميرا بكثير لو لم يتم تطبيق الرسوم الجمركية على الصلب، وإن كان هناك اعتراض بهذا الشأن، فهو أن الرئيس الأمريكي لم يكن حمائيا بما فيه الكفاية. يقول كيمبر: في وجود سياسات تجارية مناسبة، لا يوجد شك في ذلك: يمكن أن يعود التصنيع إلى أمريكا، لكن الأمر سيتطلب أكثر بكثير مما فعلناه.

مايكل بودلر، عامل الصلب السابق والآن هو عمدة بلدة ريفر روج، يقول إن كثيرين في البلدة كانوا من العمال المؤيدين للحزب الديمقراطي، وكانوا جميعا سعداء بالرسوم الجمركية على الصلب.

أنا لا أقول إنه فعل الشيء الصحيح، لكن لو لم يتم فعل أي شيء، فلن تبقى لدينا مصانع صلب في هذه البلاد على الإطلاق. أنا واحد من أولئك المؤمنين الحازمين. أنا دائما ما أقود سيارات أمريكية الصنع.

في مطعم يوناني على طول الطريق الرئيس المتهدم للبلدة، يقول تايرون كارتر، وهو ديمقراطي يمثل المنطقة في مجلس النواب في المجلس التشريعي لولاية ميشيجان، إن ترمب كان مروجا رائعا للإحياء الصناعي، إلا أن الواقع كان مختلفا تماما.

ويضيف: عليك الاعتراف بأن ترمب قد جاد بعمل جيد، حيث سحب سائل الإنعاش وأعاد حقنه في الوريد، وإن كان ذلك ببطء، فيما يقول البعض من الناس– المؤيدون له بالذات - إن هذا ليس ما حاول أن يقنعنا به من ذي قبل.