أسعار النفط تلامس ذروة 3 أشهر بفعل تفاؤل الأسواق بالصفقة التجارية

صعدت أسعار النفط أمس بنحو 1 في المائة عند أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، بعدما بدا أن التقدم في تسوية النزاع التجاري الأمريكي- الصيني ونتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا يبدد غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبحسب "رويترز"، صعد خام القياس العالمي برنت بمقدار 99 سنتا إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 أيلول (سبتمبر)، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.

وأثرت حرب التجارة الدائرة منذ 18 شهرا في أسعار النفط، بينما ألقت الضبابية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلالها، وساعد نزول الدولار الأمريكي مع زيادة للجنيه الاسترليني في دعم السلع الأساسية.

وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل، كما هي دون تغيير.

وتتوقع "أوبك" أن يسجل الطلب العالمي على الخام نموا 0.98 مليون برميل يوميا في 2019، وهي التقديرات نفسها لشهر تشرين الأول (أكتوبر) السابق له.

وأبقت المنظمة على توقعات نمو الطلب العالمي على الخام في العام المقبل عند مستوى 1.08 مليون برميل يوميا دون تغيير عن مستويات الشهر الماضي.

ومن المقرر بذلك أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل 99.80 و100.88 مليون برميل يوميا على الترتيب، مقارنة بالطلب المسجل في العام الماضي والبالغ 98.82 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد الطلب على نفط "أوبك"، فيقف عند 30.7 مليون برميل يوميا دون تعديل في التقديرات، لكنه أقل من مستويات 2018 بنحو 0.9 مليون برميل يوميا.

كما ظلت التوقعات ثابتة للطلب على النفط من "أوبك" في 2020 عند 29.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعد أقل بنحو 1.1 مليون برميل يوميا عن مستويات 2019.

تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليفقد نحو 100 ألف برميل يوميا.

وانخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، ليتراجع إلى مستوى 12.800 مليون برميل يوميا.

وهبط الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى على الإطلاق على صعيد المستويات الأسبوعية، والمسجل عند 12.9 مليون برميل يوميا.

ووفقا للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكي ارتفعت بمقدار 265 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط في الأسبوع المنقضي إلى 6.887 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بنحو 899 ألف برميل يوميا من مستويات الأسبوع السابق له.

وتعني هذه الزيادة في الصادرات والواردات من النفط الأمريكي، أن صافي واردات الخام صعد بنحو 634 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مسجلا 3.487 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للمخزونات، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف توقعات المحللين، كما زادت مخزونات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة في مخزونات النفط بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 447.9 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 73 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 3518 مليار قدم مكعبة.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 76 مليار قدم مكعبة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 593 مليار قدم مكعبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني (يناير) بنحو 1.8 في المائة إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.