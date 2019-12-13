أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق المرحلة الأولى للتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، بمقتضاه ستعلق واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها يوم الاحد.

وقال ترمب على تويتر أن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جدا للمرحلة الأولى مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.

من جانبه أعلن نائب وزير المالية الصيني لياو مين في إفادة صحفية إلى أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة، وأضاف خلال الإفادة التي حضرها أيضا مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

وقال وانغ شو وين إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين وسيحمي أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.

كما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين، في حين ستشتري الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأمريكية.

وأضاف مكتب الممثل التجاري في بيان أنه بموجب الاتفاق، ستبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25 في المئة على واردات من الصين بحوالي 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5 في المئة.

وقال إن اتفاق التجارة يتطلب ادخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي.

وأضاف مكتب الممثل التجاري أن الاتفاق يتضمن أيضا "نظاما قويا لحل المنازعات".