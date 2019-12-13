الاسترليني يقفز 2%  مقابل اليورو ويسجل أعلى مستوى منذ 2016

سجل الجنيه الاسترليني ذروته في عدة سنوات أمام نظرائه اليوم بعد فوز مقنع لحزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، الأمر الذي من المتوقع أن يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي ظل يلقي بظلاله على الأسواق لسنوات.

ومقابل اليورو، صعد الاسترليني حوالي 2 بالمئة إلى 82.80 بنس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو 2016، أي بعد استفتاء الخروج البريطاني الذي ضرب بمعوله في العملة.

وارتفع الاسترليني أكثر من 2 بالمئة ليصل إلى 1.3516 دولار، وهو أعلى سعر له منذ مايو 2018، لكنه استقر لاحقا عند 1.3469.

يتناقض ذلك مع انحدار بأكثر من 10 بالمئة أعقب مباشرة تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وهو ما محا تريليوني دولار من الأسواق العالمية.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، ارتفع اليوان وتراجع الين الياباني بعد أن أبلغ مصدر رويترز أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية وتأجيل أخرى تدخل حيز النفاذ في 15 ديسمبر.

وفي السوق المحلية، صعد اليوان الصيني إلى 6.9570 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ الثاني من أغسطس.

وفي السوق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.9672 للدولار، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس إلى ذروته منذ أول أغسطس وسط ترحيب بنزع فتيل حرب التجارة.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6925 دولار أمريكي بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى منذ يوليو. وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6636 دولار مسجلا ذروته منذ يوليو أيضا.

وأمام الدولار الأمريكي، تراجع الين 0.28 بالمئة إلى 109.63 ين، وهو أضعف سعر للعملة اليابانية منذ الثاني من ديسمبر.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.1171 دولار، ليدنو كثيرا من أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.59 بالمئة إلى 96.819، مقتربا من أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الحالي.