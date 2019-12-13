مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع 0.2% في نوفمبر

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر مع تقليص الأمريكيين انفاقهم على الرغم من قوة في سوق العمل، وهو ما يثير مخاوف من تباطؤ بخطى أسرع من المتوقع في الربع الأخير من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة البيانات لشهر أكتوبر لتظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 في المئة بدلا من 0.3 بالمئة في تقريرها السابق.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات التجزئة سترتفع 0.5 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.3 بالمئة مقارنة مع نوفمبر العام الماضي.