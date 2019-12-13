الأسهم الأمريكية تتراجع بعد انحسار آمال اتفاق تجاري وشيك

استهلت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تقريرا عن اتفاق تجاري مع الصين خاطئ تماما، لتنحسر الآمال في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في الوقت المناسب لتفادي رسوم جمركية جديدة من المقرر فرضها يوم الأحد.

وكتب ترمب في تغريدة "قصة وول ستريت جورنال عن اتفاق مع الصين خاطئة تماما، لاسيما ما ذكروه عن الرسوم الجمركية".

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.41 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 28123.64 نقطة.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 1.92 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 3166.65 نقطة.