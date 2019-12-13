تمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار للدول الأكثر فقرا

قال البنك الدولي اليوم الجمعة إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقرا، وهو ما يرفع حجم الأموال في صندوق مؤسسة التنمية الدولية إلى مستوى قياسي عند 82 مليار دولار.

وقال مسؤولون كبار بالبنك إن الصندوق، والذي يتضمن أكثر من 53 مليار دولار لأفريقيا، سيساعد دولا في العمل على خلق وظائف والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات ع لى تحمل الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.

وتجري إعادة تغذية الصندوق، الذي أُسس عام 1960، كل ثلاث سنوات. وتغطي عملية التغذية التاسعة عشر الفترة من 2020 إلى 2023. وقال مسؤولون إن مستوى التمويل الجديد يتخطى المستوى السابق بواقع سبعة مليارات.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "هناك اتفاق فيما يتعلق بأكبر تغذية لمؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي للفقراء،" مشيرا إلى أن بعض الدول التي سبق وأن تلقت أموالا من المؤسسة زادت تبرعاتها.

وأضاف أن ست دول جديدة انضمت للمسعى، وقد تحذو حذوها دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وقال مالباس إن تغذية صندوق مؤسسة التنمية الدولية سيدعم الفقراء في 74 دولة يسكنها حاليا 500 مليون نسمة، أو ثلثا فقراء العالم.

وهذا الصندوق هو أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في أفقر دول العالم. ويقدم قروضا بدون فائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا للدول لمشاريع وبرامج تدعم النمو الاقتصادي وتعزز قدراتها وتحسين مستويات معيشة الفقراء حول العالم.

ومنذ عام 1960، قدم الصندوق أكثر من 391 مليار دولار لاستثمارات في 113 دولة.