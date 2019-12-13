التضخم في بريطانيا يتراجع خلال العام المقبل بنسبة 3.1%

أظهر استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي في بريطانيا أن توقعات الشعب البريطاني بشأن معدلات التضخم خلال العام المقبل والعام الذي يليه انخفضت في نوفمبر الماضي.

وكشف الاستطلاع ربع السنوي الذي أجراه بنك انجلترا (البنك المركزي) أن التوقعات بشأن معدلات التضخم بالنسبة للعام القادم تراجعت من 3.3 بالمئة في أغسطس إلى 3.1 بالمئة في نوفمبر.

كما انخفضت توقعات التضخم بالنسبة للعام بعد القادم من 3 بالمئة في أغسطس إلى 2.9 بالمئة في نوفمبر.

وارتفعت التوقعات بالنسبة لمعدل التضخم على المدى الطويل، لفترة تصل إلى خمس سنوات، من 3.1 بالمئة إلى 3.6 بالمئة في نوفمبر .

وأجرى الاستطلاع خلال الفترة بين الأول والخامس من نوفمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.